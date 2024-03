Karina La Princesita preocupó a sus seguidores al contar su recaída: "Es realmente desesperante"

“La verdad no me quiero hacer la boluda. Hace mucho que no tenía ansiedad. Por eso estos días fueron fáltales y hoy mas”, reconoció la autora de Corazón Mentiroso en sus historias.

Luego empatizo con quienes pasaban por algo parecido y aseguró: “Entiendo y abrazó a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue”.

"Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante. Gracias amigos por estar. Gracias gente por el amor en cada show de hoy", cerró.

La inesperada confesión de Karina La Princesita sobre su carrera musical: "Pensé en..."

Karina La Princesita estuvo este martes en Pocos Correctos (El Trece) en donde habló sobre su salud mental y reveló que en un momento dificíl de su vida pensó en dejar su carrera musical.

“Yo pienso que la pandemia hizo que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que a veces uno tapa los problemas con mucho trabajo. Les pasa a todos esto, ¿no? Y al no poder hacerlo, estar encerrado y todo, te encontrás con tus problemas y eso hizo que salgan afuera”, comenzó diciendo la artista en el ciclo conducido por el Chino Leunis y el Pollo Álvarez.

Y remarcó: “Hay muchas personas que se están animando a hablar de lo que es la salud mental y todo. Pero yo hoy estoy en un bueno momento. Cuando lo hablé es porque ya me estaba ocupando”.

“El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y aprendí muchas cosas", reveló.

Y cerró: "Aprendí que, si bien hace 20 años que estoy en televisión, la tele no es mi casa. Yo me puedo sentir como en casa, pero hay cosas que se le cuentan a los amigos. Hubo mucho que no conté y el tiempo me dijo ‘qué bien que no lo contaste’”.