May Alexander adelanta el estreno de Cumandá

El espectáculo cuenta con las actuaciones de May Alexander, Maxi Nolasco, Mariano Gómez, Gaby Genovese. En diálogo con este medio, May adelanta todos los detalles:

4757bc0c-7873-447c-8e78-c9421d1a3456.jpg

-Podrías contarnos cómo decidiste el nombre del show...

El nombre CUMANDÁ se me vino a la cabeza cuando estaba en la búsqueda de un nombre que sea propio de la cultura latinoamericana y me vino a la mente un libro de una hermosa novela de Juan León Mera, un escritor e historiador ecuatoriano la cual tiene una trama envuelta en el romanticismo e indianismo que nos acerca a el amor y el orgullo de mantener nuestros orígenes, costumbres, creencias e identidad.Además me enamoró su fonética porque siento que es fuerte y con carácter.

-¿Qué ofrecerá el espectáculo?

Lo que ofrece este espectáculo que estrena el 8 de septiembre en el Teatro Premier en Avenida Corrientes, es un espectáculo internacional, que ofrece una gran puesta en escena con más de 12 artistas muy talentosos y gran despliegue de producción que nos va a hacer convivir con lo salvaje y el sentir de la tierra latinoamericana al ritmo de los tambores y bombos, nos conecta con nuestras raíces, sintiendo orgullo de nuestra identidad pluricultural para que nuestros corazones sigan latiendo al ritmo de la música, las emociones y la risa

-¿Cuáles son tus sueños y metas en la vida?

Mi productora de espectáculos teatrales Alexander-Goldin Producciones y CUMANDÁ son uno de mis tantas metas en la vida, un sueño que hoy es una realidad y este proceso lo estoy viviendo cada paso con mucha felicidad. El saber que estar tantos años lejos de mi familia tuvo su fruto, el haber apostado a que Argentina sea mi país por elección y de corazón hace que este sueño sea mas bello aun. Poder seguir creciendo como artista en este país y ser una gran generadora de oportunidades para muchos otros artistas desde sus diferentes ramas del arte. También más allá de mis sueños y metas laborales, algún día me encantaría ser mamá.

CUMANDÁ

Viernes 8-15- 22.00 hs. / viernes 22-29 de septiembre -23.00hs.

Entradas por Plateanet

Teatro Premier – Av. Corrientes 1565

Una producción de AG - Alexander /Goldin Producciones

Puesta y diseño coreográfico: Anto Campaniello, Nina Iraolagoitia

Coreógrafo invitado: Ernesto ¨Tito¨Diaz

Dirección de general: Anto Campaniello

Sin título.png