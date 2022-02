Empezaron las polémicas con los Premios Paraná. ¿Por qué dos emisiones tan seguidas?

Los Premios “Luis Alberto del Paraná” nacen con el apoyo de los familiares del artista paraguayo. La estatuilla fue modelada por el escultor paraguayo, Hermann Guggiari. “Hablé con la viuda de Paraná y le propuse entregar un premio a los presentes con el nombre del marido”, cuenta emocionado al revivir cómo consiguió el primer premio para el evento.

primeros premos.png Foto de la izq. Primer premio que se entregó en la gran noche los Premios Paraná en el 1998. Foto der. Estatuilla del 1999

Si bien la premiación lleva 24 años desde su creación, la edición de este año 2022 corresponde al número 18 debido a que hubo años en que no se pudo realizar dicha emisión, a causa de las fuertes críticas que recibía la organización.

“La edición es número 18 porque hubo algunos años que no hicimos. Fue una época en la que generalmente los que no hacen absolutamente nada, pero tienen buena lengua para hablar demás y no se la juegan, critican”. Explicó que se había cansado de las agresiones de los colegas “ya que su trabajo era solo hacer reconocimiento. Dije un año: Ya no hago más”, añade.

Amoroso recuerda que dejó un lado el evento e hizo entrega de la estatuilla a la asociación de periodistas de radio y tv paraguaya de ese entonces “que solo se dedicaban a criticar. Le dije al presidente: acá tenés todo lo que yo hice durante 10 años y ahora haganlo ustedes”, revela.

“Pasaron los años y no hicieron nada. Al tercer año que no organizaron el evento decido retomar”, continúa. Estos son los años en los que se vio suspendida la premiación, luego fue a causa del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, el 1 de agosto de 2004. Durante la pandemia del 2020 se realizó una entrega de forma virtual.

¿Por qué las premiaciones son tan seguidas? Porque “el año pasado nació Premios Paraná del interior del país, que no tiene nada que ver con el central”

Consultamos al organizador del evento para dilucidar por qué se realiza de manera atípica el próximo 2 de abril, siendo que en octubre hubo una premiación.

Cuenta Amoroso que, en las más de dos décadas de los Premios Paraná, sintió que tenía que cumplir con los profesionales de la televisión y la radio del interior del país. “Los de Asunción creen que es toda la televisión. Sentí una deuda pendiente de reconocimiento a la gente del interior”. Es allí donde se crea la primera emisión de los Premios Paraná para el interior del país, que se realizó en octubre en Villarrica. “Todos los que dicen que se hace muy seguido es porque la ignorancia predomina”, se descarga.

De este evento participaron varias figuras como Chiche Corte, Pedro Guggiari, Gustavo Cabañas, Malala Olitte y Gustavo Recalde quiénes acompañaron a los conductores del interior.

Adelantó que el Paraná de Oro del Interior que corresponde al programa Buen Día Villarrica del Canal 8 va a estar en la emisión de los premios Paraná en Central, que está previsto para el 2 de abril, como cada año, en el Salón Soidaoma de Rakiura Resort.