Carmela Bárbaro, con todo contra LAM: "Me quedan un montón de enemigos"

Embed

"Me siento un poco co-fundadora de LAM. Me acuerdo la primera sesión de fotos y la cena que hicimos, donde Nancy (Pazos) nos hizo un regalito a cada una. ¿Te acordas? Me quedan un montón recuerdos.... un montón de amigos y de enemigos... gente que no me volvió a hablar y que espero que nunca más lo haga", expresó.

De todos modos, Bárbaro felicitó al conductor por el éxito que logró con el ciclo. "Todo valió pena, la verdad. LAM es un éxito. Y vas a seguir haciendo éxitos. ¡Te felicito!", agregó.

Finalmente, la periodista deseó un pronto reencuentro con Ángel. "Espero que nos volvamos a cruzar pronto, en la vida y en la tele", concluyó.