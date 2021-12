¿Con qué ritual Carmen Barbieri despedirá el 2021?

Carmen Barbieri 1.jpg Carmen Barbieri recibirá el 2022 sola, según contó ella misma.

Al mismo tiempo agregó que tiene pensado hacer un par de vivos a través de su cuenta de Instagram este último día del año. "Voy a hacer dos vivos: uno antes y otro después del brindis para aquellos que están solos. Brindo con los que estén solos y por qué no los que están acompañados y tengan ganas de poner a la loca con el perro en sus teléfonos", explicó Carmen Barbieri dejando en claro que el hecho de recibir el nuevo año sola no la afecta en lo más mínimo.

Por último la actriz, que atravesó un 2021 durísimo con una internación por Covid-19 que casi le cuesta la vida, explicó por qué eligió recibir en soledad el Año Nuevo: para poder pensar un poco y tomar consciencia, al tiempo que le pedirá a Dios que todo mejore en su vida, y la situación de la Argentina. "Ese va a ser mi ritual", anunció emocionada.

El sorpresivo llamado de Flavio Mendoza a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri contó a comienzos de diciembre en su programa por Ciudad Magazine que recibió un llamado de Flavio Mendoza para que se junten a tomar un café tras aquellas diferencias que tuvieron cuando ella estuvo internada por coronavirus y los días también él fue hospitalizado.

"Nunca estuve enojada, sí triste con Flavio. Ayer tuve un llamado de él, perdón Flavio si lo cuento, me dijo: nosotros somos adultos, gente civilizada, juntémonos a tomar un café", indicó la actriz y conductora.

Y fundamentó: "Como no, me encantó que me llamó. Tenemos que aclarar cosas que se cuentan y yo dije o él dijo. Cuando tenga tiempo él y yo, nos vamos a juntar. Me encantó recibir ese llamado. Es una persona que admiro mucho, nunca nos dimos tiempo para conocernos a pesar de trabajar juntos".

carmen barbieri flavio mendoza.jpg Flavio Mendoza llamó a Carmen Barbieri para hacer las paces, tras todo el 2021 distanciados.

"Esto se llama humanidad, le saltó la humanidad y su corazón. Queremos estar bien y respetarnos, yo respeto mucho a Flavio y le da trabajo a mucha gente", explicó Carmen sobre el gesto de Flavio que la sorprendió y que tomó de la mejor manera.

Y además aclaró la razón por la que pasará las fiestas de fin de año en soledad: "No tengo ganas de reunirme con gente porque la pasé muy duro este año”.