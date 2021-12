Dalma y Gianinna Maradona despidieron a Hugo Maradona tras su repentina muerte

Dalma Maradona despide a hugo Maradona.jpg La despedida de Dalma Maradona a su tío Hugo Maradona tras su repentina muerte este 28 de diciembre.

En tanto, Gianinna Maradona decidió publicar un extenso posteo en su feed de la misma red social para despedir a su padrino. "Hoy no, en un tiempo quizás sí. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el mas rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá", fueron sus primeras palabras.

Y luego siguió recordándolo con mucho amor, al repasar que Hugo Maradona fue "quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador mas peleón si me veía con un chabón".

Y ya hacia el final, Gianinna Maradona aseguró "Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenía 8 añosssss, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrazalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!" en clara referencia el encuentro de Diego y Hugo Maradona.

posteo Gianinna Maradona por Hugo Maradona.jpg El sentido posteo de Gianinna Maradona dedicado a su tío y padrino Hugo Maradona, quien murió repentinamente a los 52 años en Italia.

El Chino Maradona habló de la sorprendente muerte de Hugo, su tío, a los 52 años

Está mañana se supo la noticia de que encontraron muerto a Hugo Maradona en Italia a los 52 años. El hermano de Diego Maradona sufrió un infarto y no pudo sobrevivir. El Chino Maradona, su sobrino -hijo de su hermana Rita- habló de cómo recibió la noticia la familia.

"Cuando creíamos que no podía pasarnos nada peor, nos desayunamos con esto. Me desperté con la noticia y la llamé al toque a mi vieja. Es durísimo", dijo el Chino a Nosotros a la mañana.

"Nos manteníamos comunicados por las redes. Hablábamos todo el tiempo por ahí con el loco ese... por teléfono hacía bastante que no pero siempre sabíamos de él", sumó.

chino-maradona.jpg El Chino y Hugo Maradona.

Sobre cómo estaba la salud de su tío, el Chino aseguró que se había hecho estudios y estaba todo bien: "De hecho hace poco se había hecho controles y el domingo, le contó a mi vieja que estaba todo bien".

"Era un personaje muy lindo, muy especial. Siempre se mantenía en contacto con mi vieja y con todas las hermanas. Lo voy a extrañar", sentenció.