Cinthia Fernández explicó su furia contra Matías Defederico en año nuevo

Luego, ante la consulta de sus seguidores de qué había pasado, Cinthia Fernández contó: “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”.

image.png

Otro seguidor le preguntó: “¿No te da bronca que tus niñas compartan (fin de año) con esas amigas del payaso?”, en alusión a Matías Defederico, quien compartió fotos del festejo con su novia, su ex compañero de Huracán Patricio Toranzo y su mujer, Tamara Alves.

“¿Estas amigas? Sí, porque hay que manejar con alcohol o viste… Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”, fue la tajante respuesta de la panelista acompañada de la imagen de una botella de fondo. Quien culminó con un “2022 arrancamos bien”.

image.png

La aclaración de Cinthia Fernández tras su furia en las redes

Cinthia Fernández habló el lunes en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y explicó la angustia que pasó en año nuevo tras sus fuertes mensajes en las redes contra el padre de sus hijas, Matías Defederico: “Algunas de mis hijas se fueron a pasar la fiesta con Defederico. A él lo tengo bloqueado, pero al rato me llegaron mensajes de personas acusándome que cómo dejaba que las nenas estuvieran en ese ambiente”.

“No sabía de qué me estaban hablando, y cuando me fije en las fotos se veía mucho alcohol. Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…”, agregó la panelista.

Y confesó: “Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Me empezó a temblar todo el cuerpo y estaba muy nerviosa. Yo fui calmada y me dieron a las chicas. Pero esas tres horas lo pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”.