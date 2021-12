El desconsolado llanto de Mica Viciconte: "No lloro en la tele"

"Por la señora que está en el dibujo que es tu abuela", acotó Germán Martitegui ante la emoción de la participante. "Elba, ¿no?", le consultó Santiago del Moro. "Que fluya Mica. Es un sentimiento, no es nada malo", añadió el conductor.

"¿Qué crees que te diría Elba de tu pastel de papas?", le preguntó el jurado a la rubia, lo que la hizo emocionar aún más.

"No me gusta verme en este lugar de las emociones por que uno se siente como vulnerable", sostuvo después Mica Viciconte, quien espera su primer hijo con el ex futbolista.

El emotivo mensaje de Mica Viciconte por el cumpleaños de Fabián Cubero

El ex futbolista Fabián Cubero cumplió 43 años el pasado martes y fue sorprendido vía redes por su novia Mica Viciconte con un romántico posteo en Instagram.

"Feliz Cumple amor @fabiancuberooficial al mejor compañero , al mejor padre, al más divertido , al mas bueno, a la persona con más paciencia , a la persona que da amor sin pedir nada a cambio", comenzó la modelo su mensaje en redes dedicado a Poroto.

Y siguió: "Te deseo todo lo mejor del mundo porque te lo mereces. Te amo. Y por muchos años mas compartiendo esta vida junto a vos".