El dramático relato de Soledad Aquino: "Tuve dos paros cardíacos".

"El trasplante no es una joda. Fue una cirugía de nueve horas. Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos", reflexionó en la nota con dicha publicación.

Aquino destacó que los médicos quedan asombrados con su caso. "Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir", remarcó.

Sobre su vinculo con Marcelo Tinelli, que fue un gran sostén durante la internación, sostuvo: "Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica. Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara".

Por último, Aquino recordó cuáles fueron sus deseos en el brindis por el 2022. "Por la fe, el amor, por la vida. No hay sanación del cuerpo y del alma sin afecto. Podés estar muy enfermo, pero si alguien te da la mano, te acaricia, ya tenés media carrera ganada. Cuando amás, sos amado. Ese es mi lema y así lo tengo tatuado en el brazo derecho, “el que sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha”, sentenció.