El insólito problema que tuvo Wanda Nara en una peluquería en París

“Por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está", dijo respecto a la moda en esa ciudad tan lujosa.

Sobre la mala experiencia que vivió allí reveló que tiene que ver con su color de pelo rubio platinado con raíces oscuras: "Es verdad que yo tengo un estilo un poco diferente. Y me ha pasado de ir a la peluquería y que me digan: ´No, no, no, no, mi amor. Ese rubio no es parisino y vos vivís en París´”, dice que le dijeron.

“Y yo dije: ´¡Ay no, por favor, que no me cambie el color porque este color, soy yo!´ Como que tienen el concepto del look de acá, del estilo que usan acá", indicó Wanda Nara.

Tras el escándalo con La China, Wanda Nara llegó a Netflix

Después del escándalo con La China Suárez, Wanda Nara comenzó a sacar provecho del revuelo mediático.

La rubia lanzó su marca de cosméticos en la Argentina, hizo un especial con Susana para Paramount y cerró un contrato con Netflix.

Wanda fue convocada para grabar una promo de la nueva temporada de Emiliy en París.

En las últimas horas, se conoció el spot que la rubia filmó junto a Netflix para anunciar el estreno de la exitosa serie.

"¿Acá es el casting? ¿Están buscando a una argentina para hacer de Emily en París? ¡Es obvio que soy yo!", dice la mujer de Mauro Icardi en el video, que salió en las redes sociales de la famosa plataforma de streaming.