El pedido navideño de Wanda Nara a Mauro Icardi

Así, después de compartir a través de las redes sociales sus chapuzones en el pileta, el baile que se armó en la madrugada del 25 de diciembre y la decoración de la casa, entre otras tantas cosas, hace unas horas Mauro Icardi -que sigue al pie de la letra los deseos y caprichos de su mujer, siempre en pos de lograr el perdón definitivo de la mayor de la madre de sus hijas: Francesca e Isabella- publicó una curiosa encuesta desde sus historias de Instagram.

muaro ciardi historia hijo.jpg La encuesta virtual de Mauro Icardi, donde le consultó a sus seguidores qué le pide Wanda Nara: al parece, agrandar la familia.

De esta manera, el futbolista no tuvo mejor idea que preguntarle a sus casi 8 millones de seguidores "¿Qué me está pidiendo Wan", teniendo como opciones: ir de viaje, tener un hijo o ir a dormir una siesta. Y oh sorpresa, la respuesta correcta es precisamente la segunda opción: tener un hijo. Claro que por el momento no hubo una declaración oficial por parte del matrimonio integrado por Wanda Nara y Mauro Icardi, por lo que habrá que esperar para saber si sólo fue una broma post navidad o realmente son los planes inmediatos de la pareja para sellar la reconciliación tras el Wandagate.

La emotiva postal familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi en Argentina

El delantero del PSG, Mauro Icardi, llegó el jueves 23 de diciembre a la Argentina para pasar las fiestas con su familia luego de cumplir con su trabajo en el club francés.

Wanda Nara y sus hijos ya se encontraban hace unos días en el país. La empresaria reflejó con una postal en sus historias el momento en que sus cinco hijos -Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella- se volvían a ver con Mauro Icardi. "En casa", expresó la rubia.

wanda nara 1.jpg

Luego, en otro posteo, se los puede ver a los siete juntos en una emotiva postal familiar con la torta que Wanda le encargó especialmente a Joaquín Nahuel, el niño de diez años cuya historia se volvió viral por vender tortas para poder costear la operación tras las quemaduras que sufrió. "Mi familia", posteó la rubia. Así todo el clan se reunió en el departamento del barrio de Núñez donde se alojan.