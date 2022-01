Fede Bal volvió de Mar del Plata para reemplazar a Darío Barassi pero todo se complicó 

Según contó el actor en un video que compartió en la red social en la que tiene más de dos millones de seguidores, presentó síntomas leves síntomas -voz nasal- y decidió realizarse un hisopado para llevar tranquilidad a su equipo de trabajo.

“Hola a todos. ¿cómo están? Quería contarles que volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Tenía un poco de voz nasal, como la tengo ahora”, dijo el actor en un video que grabó el domingo por la noche en el jardín de su casa, en la que se encuentra aislado desde entonces. Me hice un hisopado y tengo COVID-19. Mañana iba a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, porque está de vacaciones, y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande a alguien que pudiera hisoparme. Me hisoparon y di positivo”, continuó en su relato.

“Yo me siento bien. No tengo síntomas. Como les dijo: tengo un poco de voz nasal, un poco de tos. Como un resfrío”, aseguró.

“Así que nada, cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve unos eventos, y actividades que tenía que hacer. Así que acá estoy, seguramente me lo contagié ahí”, especuló el actor y cerró con un mensaje de concientización en pleno aumento de casos diarios de coronavirus. “Cuidémonos. Está muy fuerte en todos lados. Y muchos amigos cercanos tienen COVID-19. Cuídense, usen barbijo y estemos bien”, concluyó el actor Fede Bal.

Cabe mencionar que Daniela La Chepi fue la primera que reemplazó a Darío Barassi pero ahora tiene que continuar de lleno con El gran juego de la oca que estrenará junto al Pollo Álvarez.