La ex de José Manuel Urcera vaticinó la crisis con Nicole Nuemann.

En una nota con Intrusos, la joven dijo que le daba "uno o dos meses más" a Urcera y Nicole.

Álvarez había estado en el programa de espectáculos porque estaba furiosa con el piloto de TC, que terminó con su noviazgo "de un día para el otro" para comenzar a salir con la diosa de las pasarelas.

Mica Álvarez habló de los supuestos chats de Manuel Urcera, que desataron la crisis con Nicole Neumann

Mica Álvarez fue acusada de filtrar los chats de Manuel Urcera con otra mujer, que desencadenaron la crisis con Nicole Neumann.

En diálogo con Ciudad, la ex del piloto desmintió esa versión.

"¡Yo no fui la que filtró esa charla! No hablaría así con él, ni me prestaría a eso…", sentenció.