La intimidad de la gran fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre llena de famosos: fotos y videos

Entre las figuras invitadas estuvieron: Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Baby Etchecopar, Laura Ubfal, Pepe Ochoa, Lourdes Sánchez, Fede Popgold, Pía Shaw, La Barby, Ximena Capristo.

Las compañeras de Yanina en LAM también se sumaron a la celebración: Marixa Balli, Juli Argenta, La Barby y Matilda Blanco.

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió fotos y videos de la gran noche.

"Y llegaron los 56 plenos, hermosos! El mejor momento de mi vida y acompañada de todos los q me hacen feliz! Gracias a todos los q estuvieron y festejaron conmigo! Me senti taaaaan amada!", escribió al resumir cómo fue la fiesta.

Yanina Latorre sorprendió al contar que el ex de una famosa trató de conquistarla: "Me mandó..."

Este miércoles Yanina Latorre se sinceró en su nuevo programa Sálvese quien pueda (América) y reveló que el ex diputado José Ottavis intentó conquistarla en el pasado con extravagantes regalos.

Todo comenzó con una charla acerca de quienes en el panel tuvieron relaciones con famosos, y Yanina decidió confesar que la impensada actitud que tuvo el ex de Vicky Xipolitakis hacia ella.

“¿Sabes quién fue el último famoso que me tiró los perros? Se mueren cuando lo diga, Ottavis”, reveló entre risas aunque dejó en claro que no suele recibir propuestas de estilo por gente del medio.

Luego, dio detalles de cómo sucedió todo y recordó: “Me mandó vírgenes. Un día me llenó el camarín de Canal Trece de todas vírgenes, santos y cosas. Después me empezó a escribir”.

“Diego en ese momento no estaba condiciones de decirle nada…Igual yo no soy boluda, con Ottavis no arranco”, finalizó tomándose la situación con humor.