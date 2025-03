Yanina Latorre confirmó la separación de un famoso cantante: "Él estaría con..."

"Otra vez sopa", comentó el presentador dada la cantidad de veces que se distanció la pareja. "Hoy le escribí al Polaco y le digo 'a mí decime la verdad: ¿te separaste?'. Y me dijo: 'ya te llamo'. Polaco, no me llamaste", disparó Latorre.

Además, la panelista Ximena Capristo acotó que la vio a la bailarina cenando sola en un restaurante. "Fuimos a comer con una amiga, la vimos y estaba sola", aseguró la ex Gran Hermano.

El Polaco Ezequiel Iván Cwirkaluk sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales con un importante y sorpresivo anuncio en torno a su vida y carrera profesional.

El artista anunció el drástico giro que dará en 2025 a su carrera y comentó que no brindará tantos shows musicales como lo venía haciendo ya que se centrará en su verdadera pasión de pequeño.

"Ya les voy a contar de qué se trata…", adelantó El Polaco en un posteo en Instagram donde adelantó parte de su decisión.

"Gente linda: quiero compartirles una noticia importante. Este año no me verán tanto en los escenarios porque voy a dedicarme a mi verdadera pasión desde que soy chiquito", comenzó su mensaje el cantante.

"Un pendiente que llegó la hora de hacer realidad porque los sueños están para cumplirse", agregó el padre de Sol, Alma y Abril sin profundizar en los detalles de lo que viene,

Y remarcó que contará como siempre con el apoyo de sus fans: "Confío en que sabrán entender y que me acompañarán con el mismo respeto y cariño que me han demostrado durante estos 20 años de carrera".

"Los quiero mucho y gracias siempre", finalizó El Polaco su importante anuncio.