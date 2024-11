La provocación de la China Suárez ante la soltería de Mauro Icardi y conflicto con Wanda Nara

“Ayer subió en sus historias, que era medio gracioso, bailando una canción turca muy conocida, del Ricky Martin del pop turco, Tarkan se llama el artista", señaló la periodista Paula Varela en el ciclo de El Trece.

"Una bolu... le dicen a La China”, comentó Rodrigo Lussich. "Ya está preparada para ir a Turquía, el baile lo tiene. La China bailó en el evento, pero además decidió mostrarlo porque podía bailarlo y no subirlo a sus redes. Y ahí está publicado”, acotó Paula Varela.

“A mí me encantaría que vuelva con La China. Nos encantaría. Porque ahí sí que Wanda quedaría humillada para siempre”, sumó el conductor. Mariana Brey fue por más y deslizó que no descarta que Mauro le escriba a la actriz. “Yo no sé si Icardi no le mandó ya un mensajito de WhatsApp a La China Suárez. Guarda”, advirtió.

La drástica decisión del Galatasaray tras la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la larga historia de Mauro Icardi y Wanda Nara. La conductora de Bake Off Famosos denunció al padre de sus hijas por violencia de género.

Según contaron en LAM (América TV), la mediática exigió que lo desalojen del Chateau Libertador, a donde se dirigió el jugador tras su llegada a la Argentina.

En medio del revuelo por la denuncia de Wanda, desde el Galatasaray, el club donde es estrella Mauro Icardi, emitieron un comunicado contundente.

En A la tarde dieron a conocer el contenido del mensaje que difundieron en las redes del club. "Las especulaciones que se han difundido respecto a nuestro futbolista Mauro Icardi no reflejan la realidad. Nuestro jugador se encuentra descansando en su casa en Argentina", expresaron.

Desde el Galatasaray le hicieron un pedido especial a los hinchas turcos. "Pedimos encarecidamente no hacer caso a esas noticias, que intentan desgastar a nuestro deportista", finaliza el comunicado.