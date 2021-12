Mica Viciconte, embarazada de cuatro meses, se animó al surf en Brasil

“Una tarde a puro surf”, escribió por su parte Fabián Cubero, quien también compartió imágenes junto a Mica y sus hijas.

Mica Viciconte compartió una ecografía con la carita de su bebé

Mica Viciconte mostró la última ecografía de Luca en la que se le ve el rostro. Sin embargo, la modelo no fue sola al estudio, sino que estuvo muy bien acompañada.

Viciconte llevó a Indiana, Allegra y Sienna (las pequeñas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann) a la ecografía.

“Hoy fuimos a visitar a Luca Cubero. Ellas, felices de ver a su hermanito”, escribió Cubero en las redes junto a la dulce postal de sus niñas y la eco de su pareja.

“Te estamos esperando”, agregó Viciconte con una emoji de un corazón y el estudio que muestra en mejor definición el rostro de su bebito.

Hace unos días, Nicole Neumann contó que las tres niñas le reclamaron a ella un hermanito más chico: “Mis hijas me dicen ‘queremos un hermanito de tu parte’. Me siguen pidiendo el mío. No les basta”.

Los estudios fueron publicados en las redes y Viciconte no dudó en sumar un “te estamos esperando” al lado de un emoji de corazón.