Nicolás Cabré habló como nunca de cómo cambió su relación con la prensa

Cabré en Los Mammones.jpg Nicolás Cabré visitó Los Mammones en la pantalla de América TV y curiosamente habló de todo.

Así fue que Nicolás Cabré recogió el guante y explicó “Pero, pará. He tenido discusiones, ahora boxear no, no soy de esos. Sí he tenido mis dichos e hice cosas que se han conocido”. Y agregó “Con ese tema estoy mucho más tranquilo. Lo entiendo de otra manera. Hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufi, evítenme, pero después ya entiendo que hay cosas que van a preguntar, cosas que se van a decir y las entiendo”.

En tanto, reflexionó sobre su relación con la prensa y aseguró “He intentado modificar algunas cosas, no creo que la culpa sea toda de ellos. Y he tratado de cambiar. Después, saqué mis conclusiones si sirvió o no sirvió”.

Nicolás Cabré y su relación con Rufina

Claro que Jey Mammon también llevó a Nicolás Cabré por caminos más íntimos y sensibles, de los que no tuvo prurito alguno en confesar que la importancia de su hija Rufina en su vida, así como la su padres asegurando que "Fueron todo".

Allí fue cuando contó una anécdota que lo dice todo. Reveló que si bien desde chico empezó a manejar mucha plata y tener su propio auto importado, jamás logró la cara de felicidad de su padre al recordar el día que orgulloso le mostró el Gol que había logrado comprarse papá Cabré.

Nico Cabré y su hija Rufina.jpg Nicolás Cabré y su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

Confesando así que siempre trabajó en una búsqueda de felicidad, Nicolás Cabré reveló entonces "Y hoy cuando miro a Rufina descubro que me enseñó lo que es sonreír, y estoy mucho más cerca de esa sonrisa de mi papá y no es material... es mi hija que me dio una abrazo".