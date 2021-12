Se viralizó una escena, que incrimina a Fabián Gianola.

Es un fragmento de la serie Todos contra Juan, que protagonizó Gastón Pauls, y en la cual participó Gianola.

En la escena, Juan Perugia, el personaje principal de la serie, mantiene un diálogo con el actor, que hoy cobra relevancia tras las denuncias por abuso.

"Fabián, ¿cómo estás? Quería hablar con vos. Yo soy actor. Y, para mí, realmente seria un placer poder hacer algo con vos...", le dice el personaje de Pauls a Gianola.

El actor no le da mucha atención y le responde: "Adiviná quién se mueve a esa... la que está sentada... ¡allá! ¿Viste que linda es, no? ¡Impresionante! Todo el tiempo me pide... se ve que le gusto. Y la que está ahí atrás.... sirviendo café.... Adiviná... ¿quién?". "¿Vos?", pregunta Juan. "No, manzana con pochoclos", retruca Gianola.

Piden que Fabiola Yañez declare en la causa por abuso contra Fabián Gianola

Fabián Gianola está en la mira de la Justicia por 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran que sufrieron abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Fernanda Meneses fue una de esas mujeres. La actriz presentó una denuncia penal contra Gianola, en 2018, luego de haber trabajado juntos en un programa de humor en El Nueve.

Ahora, por medio de su abogado, Alejandro Cipolla, Meneses pidió que Fabiola Yañez declare en la causa contra el actor.