Pampita y su beba: las primeras vacaciones de Anita Moritán a puro mimo y sol en Punta del Este

Pampita PDE 3.jpeg Pampita y su hija Ana en las playas de Punta de Este.

Claro que ni bien pisó suelo charrúa hace apenas dos días, Pampita le aseguró al portal Farándula Show que el 2022 lo recibió "Muy bien, con mucha alegría en familia, llenos de amor, contentos y con muchos proyectos". Explicando que éste es un viaje de chicas, la modelo y conductora sin detallar demasiado los eventos que la llevaron contratada hasta Punta del Este, deslizó "voy a estar estos días por acá, poquitos. Yo siempre vengo a instalarme más tiempo... [pero] esta vez voy a hacer un concentrado".

Pampita PDE 1.jpeg Pampita y su beba de 6 meses viajaron solas al este uruguayo por compromisos laborales de la modelo y empresaria.

En tanto, cuando la prensa uruguaya quiso unas palabras de Carolina sobre la actual relación con su ex marido, Benjamín Vicuña, Pampita se limitó a declarar con su típica sonrisa dibujada en su rostro "Ustedes hablen que yo siempre me mantengo al margen de todos los temas, no opino nada".

Pampita PDE 2.jpeg Pampita y su hija Ana García Moritán disfrutan unos días en las playas de Punta del Este.

Al tiempo que sobre el nuevo romance del chileno con Eli Sulichin, a quien conoció en el reciente bautismo de su hija Anita, y los comentarios de la mediática abogada Ana Rosenfeld sobre la cuestión asegurando que Pampita está contenta, volvió sobre sus dichos e insistió "Nunca digo nada... soy muy reservada. Ya me conocen, con esos temas yo no opino nada".

Crédito: RS Fotos.