Qué fue de la vida de Fancisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina

Allí puede vérselo más que feliz junto a su mujer y el pequeño que ya tiene 4 meses. Así, recién comenzado este 2022 posteó varias postales que resumen sus últimos 12 meses. "Un año donde mi vida cambió por completo! Donde volví a nacer. Simplemente gracias 2021" fueron las palabras de Francisco Benítez donde puede vérselo en su paso por La Voz Argentina, cuán grande está Ciro junto a sus abuelos, así como también el final feliz del sueño de la casa propia que también pudo cumplir.

Porque recordemos que ana vez consagrado como el gran ganador del reality de Telefe a comienzos de septiembre pasado, Francisco Benítez recibió otro ansiado regalo: nada más y nada menos que una casa, para cumplir así con el sueño de la casa propia de la mano de la influencer Belu Lucius. Y aunque hubo algunos inconvenientes hasta poder concretarlo, finalmente en noviembre el sueño se hizo realidad.

francisco benítez casa.jpg Francisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina, no sólo cumplió el sueño de ganar el reality sino también logró su casa propia para darle un techo a su hijo Ciro y a su mujer.

Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, fue papá

En el noche del domingo 5 de septiembre de 2021, Francisco Benítez se coronó campeón de la tercera edición de La Voz Argentina. El joven, oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, se llevó el 44,3 por ciento de los votos y un premio de un millón de pesos.

Pero eso no fue todo. Porque el lunes 6, cerca del mediodía, el integrante del team de La Sole se enteró que su mujer, Rocío Ruiz, dio a luz a su hijo, Ciro Benítez.

"El bebé y la mamá están muy bien", comentaron al aire en Cadena 3 de Córdoba al dar a conocer la noticia.

Francisco Benítez papá.jpg La noche que Francisco Benítez peleaba por coronarse campeón de La Voz Argentina, se convertía en papá de Ciro.

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Yo no me considero un ganador. Todos los que estuvimos acá, todos, fuimos ganadores. Se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los que me apoyaron", afirmó Benítez al recibir el galardón de La Voz Argentina.

En la final, el muchacho de Colonia Tirolesa se lució con su versión de "Gracias a la vida", un tema de la cantante chilena Violeta Parra, que en nuestro país popularizó Mercedes Sosa.