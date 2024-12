Qué jugada propuesta recibió Licha de Gran Hermano para hacer una vez que termine con Susana Giménez

Se acerca un nuevo año y SEX ya tiene incorporaciones para la próxima temporada que comienza el jueves 9 de enero. El modelo y ex participante de Gran Hermano se suma al éxito dirigido por Jose Maria Muscari desde 2019.

Gorriti Art Center se prepara para un nuevo show sensorial que como desde el estreno cuenta con coreografías de Mati Napp y es protagonizado por Diego Ramos y Julieta Ortega. SEX VERANO tendrá un nuevo cuarto oscuro y se renovará una vez más para sorprender a su público.

“Estoy muy feliz de sumarme a la obra, desde que salí de la casa me preguntaron y siempre fui prudente porque no sabía si realmente iba a estar, tiempo después vi la obra y me llegó la propuesta. Ojala sea el comienzo de algo hermoso, estoy ansioso por el día del debut, me sentí cómodo el día de las fotos, y no soy tan pudoroso como imaginaba. El equipo de trabajo es genial y todos me hicieron sentir muy cómodo”, remarcó Licha.

Además agregó: “Debuté en tv acompañando a Susana y en 2025 debuto en teatro y me subo al escenario bajo la dirección de Muscari, estoy explotado de felicidad”.

Las entradas del espectáculo producido por Paola Luttini para PRONOIA, ya tiene sus entradas a la venta por Alternativa Teatral.

Las primeras fotos de Licha de Gran Hermano para SEX

Licha

Licha

Licha

Licha sex