El problema de salud de Licha, el nuevo Susano, por el cual podría ser operado de urgencia

"Me tengo que hacer una resonancia para saber si me tengo que operar de urgencia", comenzó diciendo Licha en diálogo con este portal.

Y luego detalló: "Ayer en la pelea, en el primer round, recibí una piña en el biceps que me cortó el tendón e igual seguí peleando con el tendón cortado. Tengo un desgarro en el bicep y uno en el antebrazo izquierdo".

"Y si se me cortó el tendón, me tengo que operar de urgencia. Ahora me harán una resonancia y no sé cuánto tiempo tendré que estar con esto", cerró Licha.

Licha

El polémico motivo por el cual eliminaron a Licha del grupo de WhatsApp de los ex Gran Hermano

Lisandro Licha Navarro estuvo como invitado en A la Barbarossa (Telefe) y reveló el motivo por el cual lo eliminaron del grupo de WhatsApp de los ex Gran Hermano.

"A Licha lo sacaron del grupo", advirtió Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa. Enseguida, la conductora y los integrantes del panel quisieron saber por qué y quién tomó esa determinación.

"Fue cuando anunciaron quiénes entraban en la casa. Hubo descontento en algunas personas porque entraba Isabel, la Chula y yo, y nos eliminaron del grupo a los tres", detalló.

"¿Y quién comanda ese grupo? ¿Quién puede poner y sacar gente? ¿Quién lo administra?", retrucó, curioso, Lío Pecoraro.

Lejos de querer generar polémica, Licha trató de bajarle el tono a la cuestión. "Terminó el programa y no quiero tener más quilombo. Prefiero no generar esa discordia", sentenció.