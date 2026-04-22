Susana Giménez será operada y peligra su presencia en el Mundial 2026: qué le pasa a la diva

Este problema físico no es nuevo y ya había generado dudas en eventos recientes. Tal como trascendió, la exigencia física del último torneo en Estados Unidos, con largas caminatas y jornadas intensas, la llevó a replantearse su participación, un escenario que hoy vuelve a repetirse.

En paralelo, dentro de Telefe ya estarían evaluando alternativas. Según el periodista Santiago Sposato, la idea sería que Marley e Ian Lucas ganen protagonismo en la conducción del evento.

“Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, contó.

Cabe recordar que, hace poco más de un mes, la propia conductora había manifestado su intención de viajar al Mundial, aunque también había deslizado que no tenía demasiadas ganas de trabajar durante este año.

Ahora, con una operación en puerta y la incertidumbre sobre su recuperación, el futuro de Susana Giménez en el evento deportivo más importante del mundo quedó envuelto en dudas y la preocupación no deja de crecer.

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Qué dijo Susana Giménez tras la muerte de Luis Brandoni

Susana Giménez se sumó al emotivo homenaje que distintos colegas le dedicaron a Luis Brandoni tras su partida. Al igual que Ricardo Darín, Guillermo Francella, Eduardo Blanco y Oscar Martínez, la diva de los teléfonos eligió recordar al actor con palabras llenas de cariño y admiración.

A través de sus redes sociales, Susana compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Qué tristeza tan grande. Se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo".

La conductora evocó también los momentos compartidos en el teatro y en el cine: “Hemos perdido un 'irrepetible'. Por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto, y hacer una peli con él Esa maldita costilla, con Loles León y Rossy de Palma”.

Con la calidez que la caracteriza, cerró su despedida con un mensaje simple y profundo: “Te extrañaremos siempre, Beto, querido. Descansa en paz”.

Así, Susana se unió al coro de voces que, desde distintos rincones del espectáculo, celebraron la vida y la trayectoria de Brandoni, un artista que dejó una huella imborrable en la cultura argentina.