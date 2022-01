Sabrina Rojas le encontró un parecido al Tucu López con un famoso cantante: "Sería la versión erótica"

El formato de Emparejados será un resumen de todo lo que sucedió en la semana. Además, tendrá invitada una pareja distinta para cada programa.

Y los conductores serán los encargados de realizar un test y hacerles las preguntas al aire. Además, contarán con una sección especial llamada La Tapa, en la cual adelantarán los temas de los que se hablará la semana entrante.

-Sabrina Rojas-

En diálogo con PrimiciasYa.com, Sabrina y El Tucu confesaron que les gusta ver mucha tele y además revelaron que son fanáticos de la sección "Parecidos" del programa de Guido Kaczka.

"Nos gusta ver series pero también vemos mucha tele. A mí la tele me acompaña, yo arranco con el mate a la mañana y el noticiero y después voy pasando. Pero en este último tiempo nos hemos vuelto fanáticos del juego de los parecidos de Guido Kaczka, son las 5 y ponemos Canal Trece", empezó diciendo Rojas.

Y el locutor agregó: "Así es, abandonamos un toque la pantalla de América, vemos los parecidos y competimos entre nosotros". "Siempre gana él", resaltó Sabrina. "Es que tengo un talento para eso y no lo puedo creer", acotó El Tucu.

Luciano Pereyra

El Tucu López, ¿se parece a Luciano Pereyra?

Luego, la conductora señaló: "Y no porque esté ahora en la pantalla de América pero soy muy consumidora de América y de su programación en vivo. En cambio me cuesta enganchar una ficción, siempre me quedo dormida cuando a la noche nos ponemos a ver una serie". "Tenemos un problemita a solucionar, ella se duerme y yo me quedo viendo solo la serie", indicó López.

Y cuando se le consultó si entre ellos se vieron algún parecido con alguien, dijeron: "¡Qué buena pregunta!".

"No le veo ningún parecido a nadie a Sabri, es única", arrojó el actor y galán de Sex. Pero Sabrina confesó: "Yo al Tucu le veo un parecido, no sé si le va a gustar. Podrías ser un hermano de él, de Luciano Pereyra. Es como la versión más erótica de Luciano Pereyra (risas)". Sorprendido por la comparación, El Tucu cerró con humor: "Jamás me dijeron eso. Ojalá cantase como Luciano".