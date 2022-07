6 meses de amor: el romántico mensaje de Christian Sancho a Celeste Muriega

christian sancho.jpg

Así fue que llegaron los primeros seis meses juntos y él le dedicó en Instagram un romántico posteo a su novia.

"Felices 6 meses de #amor con vos @celestemuriega ‍en la ciudad que amamos #MDQ SOS TODO TE AMO", indicó con mucho sentimiento el actor en una serie de imágenes de los dos juntos en Mar del Plata.

La relación entre los dos nació en el verano cuando se conocieron más en la obra Sex de José María Muscari. El tiempo los afianzó y ahora se muestran inseparables y a puro amor.

Celeste Muriega reveló qué le respondió a Christian Sancho cuando le propuso casamiento

Celeste Muriega y Christian Sancho visitaron a Flor Peña en el living de La pu*@ ama, América TV, donde no sólo rearfirmaron lo seria que es la relación que mantienen, sino que detallaron cómo fue el pedido de casamiento por parte del galán y la desopilante reacción de ella.

Todo pasó durante una gira teatral de Sex en Rosario. "Le pregunté si se quería casar conmigo y ahí apareció la ariana", recordó el musculoso actor.

Claro que ante su asombro, Peña consultó qué es lo que había dicho Muriega. "¿Me lo estás preguntando porque te querés casar de verdad o porque me estás tanteando?", dijo Celeste muy seria, pero generando las risas de todos frente a su descreimiento.

Pero Christian Sancho inmediatamente explicó la seriedad de su pedido: "Yo no me casé nunca en mi vida y está bueno, es una celebración del amor", si bien admitió que aún no hay fecha definida.