A 4 meses de ponerse de novios Celeste Muriega y Chistian Sancho ¡Anunciaron casamiento!

Según relató Celeste Muriega, fue algo que no se lo esperaba. Y detalló "Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí". Al tiempo que agregó que al instante le consultó "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?". Y como la respuesta de él fue "A mí me encantaría casarme con vos", ahora los tortolitos comienzan a planificar la boda que será en 2023.