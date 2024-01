A Cinthia Fernández la pasaron cosas extrañas y responsabilizó a la mamá de Matías Defederico

cinthia fernández captura Empezar el día.jpg

En los videos que ella misma compartió desde sus Instagram Stories, disparó: “Acabamos de llegar a casa y una seguidora me pasó el momento en que dice que ve a la bruja blanca”, en referencia a su ex suegra -aunque sin nombrarla- dado que desde hace años la acusa de hacer magia oscura.

Al tiempo que sumó: “Para mí es como el reflejo de algo, lo más gracioso es que estoy volviendo a ver Stranger Things y estoy flasheando cualquiera”, mientras le pidió a su fandom que opinasen sobre los extraños y cuánto tiene que ver en ello la abuela paterna de sus tres hijas.

Cinthia Fernández contó de qué vive actualmente con un palito a Luciana Salazar

Tras varios años en el medio como panelista en diversos programas de televisión, Cinthia Fernández comenzó el 2024 fuera de la pantalla y tal parece que por decisión propia. Y a diferencia de Luciana Salazar que aseguró vivir de sus ahorros, la mediática habló a calzón quitado con sus seguidores donde aprovechó para pegarle a su enemiga.

Lo cierto es que allá por el mes de octubre pasado, la amiga de Martín Baclini, y para muchos una de las responsables de la ruptura de Cinthia con el empresario rosarino, le dijo a Mirtha Legrand que vivía de sus ahorros. Así, ahora la mamá de Charis, Bella y Francesca reveló cómo mantiene a sus tres hijas, con palito incluido hacia Luli, amiga personal de su ex.

Cinthia Fernández - cuándo vuelve a la tv.jpg

De esta manera, Cinthia Fernández primero confesó desde sus Instagram Stories por qué rechazó propuestas laborales en la pantalla chica luego de varios años seguidos en pantalla. "Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar. Y la tv en vez de aumentar, bajan los sueldos... así que hasta que aparezca un sueldo normal no haré nada. Sólo por eso rechacé hasta ahora las ofertas, pero ganas siempre tengo", explicó contundente.

Al tiempo que ante otra consulta queriendo saber, entonces, de qué vive, la mediática volvió a apelar a su sincericidio y aprovechó para disparar contra Luli Salazar. “Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera Luciana Salazar”, escribió más picante que nunca.