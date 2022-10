A Cinthia Fernández le vaticinaron su futuro sentimental, ¡Y otra vez le pegó duro a Matías Defederico!

Cinthia Fernández cartas tarot - Momento D.jpg Cinthia Fernández le consultó al tarot si volverá a encontrar el amor durante la visita de la astróloga a Mónica Eyherabide a Momento D (El Trece).

Grata fue la sorpresa de la mediática al escuchar la respuesta afirmativa de la especialista, pero le aclaró que tendría que poner de su parte para se haga realidad. “Mirá, pero vas a tener que moverte, trasladarte, dejar esa vieja seguridad y trasladarte”, le detalló.

Cinthia Fernández Defederico y Baclini.jpg Matías Defederico y Martín Baclini, los dos hombres más importantes en la vida amorosa de Cinthia Fernández.

Fue allí cuando la ex de Matías Defederico apuntó, entonces, sus cañones a otro ex con el que ya admitió varias veces que le gustaría volver: Martín Baclini. “¿En Rosario, vive en Rosario? ¿Es rosarino, vuelvo con un viejo amor, o nuevo?”, repreguntó entusiasmada. Y tras sacar una nueva carta, Cinthia recibió una tajante respuesta negativa de la astróloga que la entristeció, por lo que Doman la picanteó dejando en claro que “No es Baclini”.

Cinthia Fernández mostró el ticket que gastó en una compra de supermercado: ¡100 mil pesos!

En julio de este año, Cinthia Fernández sorprendió al contar en televisión cuánto dinero gastó en una "compra chica" de supermercado. Así, la panelista de Momento D, El Trece, repasó -con el ticket en pantalla- los gastos que tiene con sus hijas Charis, Bella y Francesca cuando va a un hipermercado mayorista.

La ex de Matías Defederico mostró que pagó casi 100 mil pesos abasteciéndose en un hipermercado mayorista. Y entre esos productos se destacaron el stock de café y aceite que compró para ya tener.

cinthia fernandez.jpg

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabes lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, precisó Cinthia Fernández. Y remarcó cuánto gastó de más de la última compra: “Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.

“Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”, remarcó la panelista. Y dejó en claro su amor por el café: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.