Tras criticar a Mauro Icardi, Cinthia Fernández arremetió contra Maxi López

cinthia fernandez 1.jpg

Lo cierto es que ahora, luego de ver la reacción de Maxi López por el polémico vivo de Instagram de Mauro Icardi, Cinthia Fernández fue categórica con el ex marido de Wanda y padre de Valentino, Constantino y Benedicto.

"Cuando Mauro le mantenía los chicos porque él no pasaba alimentos no se lo veía furioso", lanzó con ironía la panelista en la red social del pajarito luego de ver el enojo de Maxi por lo que dijo Mauro en su transmisión en vivo.

¡Repartió para todos lados!

cinthia fernandez maxi lopez.jpg

Cinthia Fernández disparó contra Tamara Báez, novia de L-Gante

A través de sus historias de Instagram, Cinthia Fernández recordó su experiencia grabando con Elian Valenzuela, L-Gante. Una pregunta de un seguidor le dio lugar para detallar su visión sobre la pareja que duró más de seis años.

"¿Qué pensás de L-Gante y Tamara? ¿Del lado de quién estás?", le consultaron a Cinthia sus seguidores."Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme", comentó en primer lugar Fernández en su perfil.

Además, la modelo señaló: "Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba, ni pasó, ni pasaría nada. Y que era un video para redes, actuado".