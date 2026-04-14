Yanina Latorre reveló la crisis de Wanda Nara con Martín Migueles y contó el fuerte motivo de la pelea

Como si fuera poco, la semana pasada, Yanina también deslizó un detalle que agitó todavía más las aguas: el posible acercamiento de Wanda Nara con Agustín Bernasconi, con quien tuvo un romance en el pasado. "Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda", lanzó, picante.

Mientras tanto, en redes sociales se observa un contraste llamativo: Migueles se mostró muy activo, pero compartiendo contenido con Wanda en un tono que muchos interpretaron como forzado o desconectado de la realidad actual de la pareja. Esa “dirección opuesta” no hizo más que potenciar las sospechas.

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Qué le respondió María Fernanda Callejón a Yanina Latorre tras su pelea

Semanas atrás, María Fernanda Callejón volvió a apuntar contra Yanina Latorre y lo hizo en medio del revuelo que generó la pelea de la conductora con Denise Dumas. En este sentido, en La Mañana con Moria (El Trece), la actriz no dudó en dejar en claro su postura con frases filosas.

Todo comenzó cuando el programa analizaba el cruce inesperado entre la conductora de Sálvese quien pueda y la integrante de LAM (América TV). En ese contexto, Gustavo Méndez intentó explicar: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.

Callejón no se quedó callada y lo interrumpió con dureza: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”. La frase dejó a todos sorprendidos y encendió aún más la discusión.

Más tarde, tras ver una nota de Latorre hablando de su conflicto con Dumas, Moria Casán elogió a Dora, la madre de Yanina, y expresó su deseo de entrevistar a Lola Latorre. La “One” destacó: “Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”.

La reacción de Callejón fue inmediata y explosiva. Sin filtro, lanzó: “¡Conchu...!”, confirmando que su enfrentamiento con Yanina Latorre está lejos de apagarse y que cada aparición pública se convierte en un nuevo capítulo de esta enemistad mediática.