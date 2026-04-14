Marcelo Tinelli desmintió a Milett Figueroa y reveló la verdad sobre la ruptura: "Lo..."

Mientras tanto, la palabra de la modelo no pasó desapercibida. Molesta por las especulaciones, también lanzó una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto: “Soy transparente y no tengo que esconderme de nada ni de nadie. No hay que mentir sobre la gente ni difamar”.

En paralelo, algunos detalles alimentaron aún más las versiones de crisis. Uno de los más comentados fue la ausencia total de gestos públicos de Milett hacia Tinelli en redes sociales, algo que no pasó inadvertido para los seguidores de la pareja.

Por si fuera poco, en Perú comenzaron a circular rumores que vinculan a la modelo con otro empresario, lo que habría acelerado su necesidad de aclarar fechas y evitar suspicacias.

Así las cosas, con versiones cruzadas y un final que todavía genera ruido, la historia entre Tinelli y Milett parece haber terminado pero no sin dejar polémica.

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Cómo fue la história de amor de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en 2023, en un contexto completamente mediático: el regreso del conductor con el Bailando por América TV. En ese escenario, la modelo peruana apareció como una de las grandes novedades del certamen, destacándose desde el primer momento.

Su carisma y frescura no pasaron desapercibidos, y rápidamente captaron la atención de Tinelli, que en ese entonces estaba soltero tras su separación de Guillermina Valdés. Lo que empezó como un ida y vuelta divertido al aire, con chicanas y guiños cómplices, fue creciendo con el correr de las galas.

La química entre ambos se hizo evidente desde el inicio. A pesar de la diferencia de edad, las miradas, los comentarios y la cercanía marcaron que había algo más que una simple relación laboral. Con el paso de las semanas, ese vínculo se fue consolidando hasta que decidieron blanquearlo públicamente.

La confirmación llegó en noviembre de 2023, cuando asistieron juntos a un evento y se mostraron por primera vez como pareja, acaparando la atención de todos. Desde ese momento, la relación avanzó rápidamente y dio señales claras de formalidad.

El vínculo se afianzó aún más cuando Tinelli presentó a Milett a su familia y la integró a su círculo más íntimo. Al mismo tiempo, él viajó a Perú para conocer a los padres de la modelo, un gesto que dejó en evidencia el compromiso que ambos tenían con la relación. Las redes sociales también fueron testigo de esa etapa, donde se mostraban juntos, relajados y enamorados.

Sin embargo, tras más de dos años de relación, atravesados por algunos altibajos, la historia llegó a su fin. Fue la propia Milett quien confirmó que la ruptura se dio a fines de marzo, poniendo punto final a un vínculo que nació bajo los flashes y que, hasta el último momento, mantuvo la atención mediática.