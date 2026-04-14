Luana rompió el silencio sobre su oscuro pasado con Yao Cabrera en Gran Hermano: el detalle que la expuso

En una charla distendida en el patio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana Fernández protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al hablar, por primera vez, de su vínculo con el influencer Yao Cabrera.
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Luana Fernández quedó en el centro de la escena en Gran Hermano Generación Dorada tras revelar su vínculo con Yao Cabrera. Qué dijo la participante.
En una charla distendida en el patio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana Fernández protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al hablar, por primera vez, de su vínculo con el influencer Yao Cabrera.
Todo comenzó cuando Tamara Paganini reparó en un tatuaje que la joven tenía en el brazo. “¿Qué dice WIFI?”, le preguntó, despertando la incomodidad inmediata de Luana, que intentó taparlo rápidamente mientras se mostraba cariñosa con Zunino.
Sin embargo, ante la insistencia, terminó revelando el origen: “Es el team de Yao Cabrera, me pagaron un montón por tatuármelo en vivo. Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión”.
Lejos de esquivar el tema, profundizó: “'Mansión Wifi', se llamaba. Hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo, no se puede decir todo eso pero la pasé increíble, porque aparte tenía laburo”.
La conversación dio un giro cuando Martín Rodríguez intervino y recordó: “Que después la allanaron, un quilombo”.
Ante la consulta sobre los motivos, Luana fue cauta pero dejó entrever un contexto complejo: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando, en negro; pero se la agarraron con él porque era súper conocido y hubo una causa ahí que no me voy a meter”.
Fue entonces cuando Martín remató con un dato contundente: “Está preso ahora”.
Actualmente, Yao Cabrera se encuentra detenido en el marco de una causa federal. El relato no pasó desapercibido dentro de la casa y promete seguir generando repercusiones, mientras el pasado de Luana empieza a salir a la luz.
La situación judicial de Yao Cabrera atraviesa uno de sus momentos más delicados. El excreador de contenido fue condenado por la Justicia argentina a cuatro años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre, una causa que marcó un antes y un después en su carrera pública.
Según se determinó en el fallo, Cabrera sometió a una joven a condiciones laborales abusivas, con jornadas extensas, presiones y sin cumplir con los pagos acordados. La investigación logró acreditar un esquema de explotación que funcionaba dentro de su entorno de generación de contenido, lo que derivó en la condena.
Tras quedar firme la sentencia, el influencer fue detenido en 2025 y actualmente se encuentra alojado en el penal de Bouwer, en Córdoba. Desde allí, intenta rearmar su defensa mientras su nombre vuelve a aparecer en los medios por distintos episodios vinculados a su pasado.
En paralelo, Cabrera enfrenta una nueva investigación por presunto lavado de dinero, en la que se analizan sus movimientos económicos y el origen de los fondos que exhibía en redes sociales. Aunque él niega todas las acusaciones y sostiene su inocencia, el frente judicial sigue abierto y podría complicar aún más su situación en el corto plazo.