La China Suárez deslumbró a sus hijos con una sorpresa navideña en su reencuentro en Turquía: el video

Junto al árbol, completaron la decoración con una colección de muñecos acordes a la temática: soldados cascanueces y osos de peluche, entre otros, para recrear una ambientación única pensada exclusivamente para deslumbrar a los hijos de la actriz.

Claro que la decoración también abarcó el living comedor, donde la mesa principal ya estaba dispuesta con vajilla festiva, centros de mesa con flores rojas y verdes, junto a figuras que completaron el concepto festivo.

En tanto, en uno de los videos se los ve Magnolia y Amancio llegando a la puerta principal de la casa, adornada con coronas rojas, una cascada de luces y detalles invernales acordes a la Navidad europea. Allí, se los puede ver emocionados inspeccionando cada rincón, al grito de "¡Gracias, gracias!".

“Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”, fue en tanto el mensaje que escribió la China sobre uno de los clips reflejando así su enorme emoción al ver a sus hijos tan felices, después del tremendo escándalo que le costó con Benjamín Vicuña en los últimos meses.

Cuál fue el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el aniversario con una curiosa coincidencia sobre Wanda Nara

El sábado 29 de noviembre, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi festejaron su primer año de relación con una demostración pública de amor que rápidamente se volvió tema de conversación en redes. Ambos compartieron detalles del festejo desde Turquía, donde están instalados desde hace meses y donde se muestran cada vez más afianzados como pareja.

Tras regresar juntos de una breve visita a la Argentina, el delantero del Galatasaray aprovechó las primeras horas del día para sorprender a la actriz con un gesto bien romántico: un enorme ramo de rosas y un anillo con diamantes que ella no tardó en mostrar. La dedicatoria de él acompañó la publicación: “¡Feliz aniversario mi amor!”, expresó Icardi al subir una selección de postales de su historia juntos. Suárez respondió en la misma sintonía, compartiendo su reacción y escribiendo: “Feliz primer año mi amor!” junto a las imágenes del momento en que recibió los regalos.

mauro icardi regalo a la china suarez primer aniversario

Sin embargo, mientras la pareja celebraba su fecha especial, un detalle captado por usuarios de las redes comenzó a tomar fuerza. Muchos internautas repararon en que el presente que Icardi le dio a la China tenía una llamativa semejanza con obsequios que, años atrás, él mismo había dedicado a Wanda Nara, su exesposa y actual figura del reality culinario MasterChef Celebrity (Telefe).

En X, antes Twitter, se viralizó una foto de Wanda recibiendo un regalo prácticamente idéntico: mismo estilo de ramo y una dedicatoria casi textual a la que el futbolista le escribió ahora a Suárez. Las comparaciones no tardaron en multiplicarse y el comentario irónico se convirtió en tendencia.

Aunque la celebración del aniversario mantuvo su impronta romántica, la anécdota reavivó el recuerdo del pasado mediático de Icardi y puso el foco en las similitudes entre ambos gestos. A pesar de la ola de comentarios, la actriz y el jugador continuaron compartiendo imágenes del festejo sin prestar atención al revuelo. Para ellos, el momento especial pesó más que las observaciones externas, pero en redes el “detalle” alcanzó para dejar al futbolista momentáneamente en el centro de la polémica.