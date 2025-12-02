Evangelina Anderson contó la verdad del polémico video con Ian Lucas a los besos en un boliche

Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".

Consultada si saldría con alguien más joven, Evangelina Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

Y dejó en claro sobre su presene sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".

"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo negando rotundamente el rumor de romance con Ian Lucas y el video que los muestra bien cerca en el boliche.

La particular canción que compartió Evangelina Anderson en medio de rumores de romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson subió en sus historias de Instagram un video donde se mostraba viajando en un auto y decidió elegir una particular canción para acompañar ese momento de tranquilidad, lo que muchos usuarios tomaron como un guiño para Ian Lucas.

La modelo subió un video musicalizado con el tema She Will Be Loved, el clásico de Maroon 5, un tema que se refiere a un amor que puede superar todos los obstáculos.

“No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial. Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”, dice la significativa canción que la ex de Martín Demichelis eligió para esa publicación que refiere a superar todo por amor.

Esto justo se dio después de un posteo también llamativo del joven influencer con una romántica canción y en medio de los trascendidos que los vincula como algo más de compañeros en el reality MasterChef Celebrity (Telefe).

Antes, Esteban Mirol, ex participante del programa que conduce Wanda Nara, los mandó al frente reflejando lo que observó entre ambos: "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", precisó el periodista en charla con A la Tarde.