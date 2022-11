A María Becerra le dijeron que se operó la mandíbula: su tajante respuesta

maria becerra 1.jpg

"Wtf? No me operé la mandíbula, siempre tuve mandíbula cuadrada y por el maquillaje a veces resalta mucho más", precisó Becerra, de gran presente laboral y sentimental.

Cabe recordar que hace unos días quienes también salieron al cruce de comentarios en redes sobre sus físicos fueron Paula Chaves y Luli Fernández.

La increíble oferta que rechazó J Rei por su amor a María Becerra

En su visita al programa PH Podemos Hablar, J Rei, el joven de 25 años contó la increíble propuesta laboral que rechazó por amor a su novia María Becerra.

El músico contó que renunció a ser telonero de Daddy Yankee ya que en ese momento se encontraba disfrutando de unos pocos días de vacaciones con su novia.

“Yo hago shows, toco en festivales, en boliches y en distintos lugares. Antes de ayer me ofrecieron, me dijo mi manager, para tocar el 31 de diciembre a la noche en otro lugar lejos de acá donde yo voy a estar lejos de mi familia”, contó.

“Por ahí te pagan el triple de lo que vale lo tu show, pero yo prefiero estar con mi familia”, afirmó J Rei. “Fui a España a acompañar a mi novia por su trabajo, ella arrancaba una gira que comenzaba el 26 de septiembre y yo terminaba mi gira y arrancaba la de ella”, relató el joven.

E indicó: “Pasaron dos o tres días y me llega un mensaje de mi equipo de trabajo ofreciéndome la oportunidad de ir a abrirle el show a Daddy Yankee, el último show en el Movistar Arena. Obviamente dije que no porque yo estaba disfrutando del momento de amor, de vacaciones y de compartir con ella”.

“Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo en su gira. En otro momento tocaré para otro artista. Me hubiera encantado, con mucho gusto, tocar para Daddy Yankee”, fundamentó sobre su valiente decisión.

Y cerró: “En ese momento yo me hice cinco días de vacaciones y no quería romperlos por mi trabajo. Siento que fue algo muy pasajero. Yo le conté a María y le dije ‘no voy a ir’. ‘Yo vine acá a acompañarte a vos y me quedo acá’".