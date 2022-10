La increíble oferta que rechazó J Rei por su amor a María Becerra

El músico contó que renunció a ser telonero de Daddy Yankee ya que en ese momento se encontraba disfrutando de unos pocos días de vacaciones con su novia.

“Yo hago shows, toco en festivales, en boliches y en distintos lugares. Antes de ayer me ofrecieron, me dijo mi manager, para tocar el 31 de diciembre a la noche en otro lugar lejos de acá donde yo voy a estar lejos de mi familia”, contó. “Por ahí te pagan el triple de lo que vale lo tu show, pero yo prefiero estar con mi familia”, afirmó J Rei.

“Fui a España a acompañar a mi novia por su trabajo, ella arrancaba una gira que comenzaba el 26 de septiembre y yo terminaba mi gira y arrancaba la de ella”, relató el joven.

E indicó: “Pasaron dos o tres días y me llega un mensaje de mi equipo de trabajo ofreciéndome la oportunidad de ir a abrirle el show a Daddy Yankee, el último show en el Movistar Arena. Obviamente dije que no porque yo estaba disfrutando del momento de amor, de vacaciones y de compartir con ella”.

“Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo en su gira. En otro momento tocaré para otro artista. Me hubiera encantado, con mucho gusto, tocar para Daddy Yankee”, fundamentó sobre su valiente decisión.

Y cerró: “En ese momento yo me hice cinco días de vacaciones y no quería romperlos por mi trabajo. Siento que fue algo muy pasajero. Yo le conté a María y le dije ‘no voy a ir’. ‘Yo vine acá a acompañarte a vos y me quedo acá’".

María Becerra estrenó nuevo tema y el director de Seguridad Vial hizo una dura crítica

La cantante María Becerra estrenó su nuevo single Automático con un polémico video que no tardó en generar repercusiones de todo tipo. El clip, que tiene como telón de fondo un taller mecánico en el que preparan autos para salir a las pistas callejeras, la letra habla de la adrenalina que genera la velocidad extrema.

"Ponlo en automático, sé mi fanático, cómo se siente si rebotan los neumático', a 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisa'", comienza entonando María Becerra, para luego continuar susurrando entre urbana y sensual: "Y como el Daddy-Daddy, vamo' a meterle gasolina, este Ferrari-ari sabe' que e' made in Argentina, que no cunda el panic, que esta noche no se termina, y si es necesari, lo estacionamo' en la banquina".

Fue así que no pasaron más que un par de horas para que desde Twitter el director ejecutivo de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, saliese a expresarse sobre la temática y el peligro que conlleva la alta velocidad de la que se regodea María Becerra en 'Automático'.

"Esta canción de @MariaBecerra22 cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio", señaló Martínez Carignano desde la red social del pajarito, con un claro dejo de preocupación. Claro que frente a su posteo las reacciones no tardaron en multiplicarse, con opiniones a favor y en contra por igual.