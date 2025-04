A quién fulminó Tato Algorta tras convertirse en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024

"Así que, en esta placa que me estoy imaginando, quiero que esté esa persona. Y no quiero fulminar a alguien que creo que después la casa va a nominar. Prefiero que suba ahora Ulises", agregó.

Ahí, el conductor Santiago del Moro le preguntó al cordobés si se lo esperaba. "Y... algo parecido a eso, ¿no?", le respondió Apóstolo. Y lanzó picante en referencia a los castings que habían visto previamente: "Estamos viendo a Santiago acá al frente, que no es el del casting. Todos estamos sorprendidos por el nivel de soberbia que manejó. Y estamos quién es el que miente, si el que está en la casa o el del video. Lo descubriremos esta semana".

La discusión más dura de Lourdes y Martina en Gran Hermano 2024: "No puedo ser tibia"

Lourdes Ciccarone y Martina Pereyra tenían una gran amistad dentro de Gran Hermano 2024, Telefe, que en los últimos días se resquebrajó casi por completo.

Las participante sacaron los trapitos al sol y tuvieron su pelea más fuerte dentro de la casa donde dejaron en claro sus posturas.

Catalina Gorostidi le dijo a Lourdes: "Bueno Lulú, ¿ya te decidiste por qué grupo estás? Sino te vas a ir por la negativa. Vos tenés que ser más viva, yo ya te lo dije. A ella no le importó dejarte sola porque ella se fue con los demás. Vos mirá las cosas que pasan acá".

En charla con Luz Tito, Martina se sinceró: "Siento que cada vez estamos más distanciadas (con Lourdes). No es por mí sola a ella también. Está con Cata, con Gabi. Y a mí no me gustan ellas".

"Tomar distancia a veces es mucho más sano para una relación y no hace falta tampoco pelearse, solo conversar", la aconsejó Luz para que no entre en conflicto.

Después llegó el momento en que Lourdes encaró directamente a Martina para dejar en claro lo que piensa: "Priorizate vos porque con Santiago y con Luz no tenés nada que ver y nunca lo vas a tener", le dijo firme.

A lo que Martina retrucó: "Si vos estás con ese grupo, yo no puedo ir con ellos. Yo no puedo estar con Gabi y con Cata". Y Lourdes contestó: "Vos sos imparcial y yo no soy imparcial. Yo no puedo ser tibia".

"No, Lulú. No fui imparcial. O sea, estoy al lado de Luz", le contestó Martina. Y Lourdes remarcó: "Yo no voy a seguir en un grupo si vos le confiás más cosas a ella que las que me confiás a mí. No hay chance. Seguí con ese grupo, que se hacen todos los tibios, todos los buenos y después te la ponen por atrás. Después te van a querer sacar a vos. Yo no te voy a votar a vos".

"Yo tampoco te voy a votar a vos, ¿me estás jodiendo?", concluyó muy angustiada Martina, cada vez más cerca del tridente y alejada de Lourdes.