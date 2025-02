A quiénes fulminó Chiara al convertirse en la nueva líder de la semana en Gran Hermano 2024

Luego, le comunicó al conductor Santiago del Moro y a sus compañeros que nominaría a Katia 'La Tana' Fenocchio. "Por un lado me parece que Katia está teniendo últimamente algunos problemas de salud, está desganada, y siento que no se puede recuperar", explicó Chiara.

También, remarcó sobre su elección: "Yo no puedo entender el juego de Devi, me parece que no compartimos los mismos pensamientos". Ahí, la interrumpió el conductor Santiago del Moro y expresó: "¿Y por qué no le preguntás? ¿Cuál es tu juego, Devi?".

"Está bien que venga el ataque de frente, porque también iba a ir por ahí. Yo no me expongo mucho, hay que tener cuidado que La Cobra no te pique. Fui claro con la gente, mis movimientos no los expongo mucho, pero sí en los streams y demás", le respondió Juan Pablo.

"Claro, a mí me aburre el juego de Devi", acotó sin filtro Chiara. Y resumió: "Me da igual seguir compartiendo con él, quizás afuera nos podamos conocer de otra forma, pero acá adentro me aburre, me molesta, todo. Encima ahora estoy intolerante y justo me tocó ser líder".

Escándalo en Gran Hermano: un participante se cruzó con personal de producción y cortaron la señal

Este domingo hubo doble eliminación en la casa de Gran Hermano (Telefe) y a pesar del impacto que esto generó, una nueva polémica afectó al reality cuando este lunes se viralizó un video que dio mucho hablar.

Si bien es de público conocimiento que la producción suele ingresar a la casa para preparar actividades para los jugadores, se supone que todo está planeado para no romper el aislamiento de los participantes y que permanezcan únicamente en contacto con ellos mismos.

Sin embargo, este lunes cuando el staff ingresó a la casa con elementos de utilería Juan Pablo De Vigili se cruzó con algunos de ellos en medio del pasillo que contacta el living con las habitaciones de los jugadores.

Al parecer, lo que ocurrió es que el participante demoró en entrar a su habitación cuando Gran Hermano dio la orden de todos permanezcan encerrados en los cuartos y esto hizo que se encontrara cara a cara con los productores.

Ante este episodio, automáticamente el programa cortó la transmisión y muchos televidentes dejaron sus comentarios indignados por la situación en las redes sociales.