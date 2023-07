A siete años de la separación, se conoció por qué famosa Lali Espósito y Mariano Martínez terminaron la relación

En tanto, a más de siete años de terminado el noviazgo trascendieron algunos detalles de la raíz de la pelea que terminó con todo, y hasta desató una guerra de Lali con otra actriz de la novela.

Según se supo ahora, desde el momento que Lali empezó a salir con Mariano se habría terminado la buena onda que había con Natalie Pérez, también integrante del elenco de la tira de Pol-Ka. A tal punto llegó la pelea entre las chicas, que Natalie varias veces disparó contra su colega.

“Con Lali no somos amigas, ni Ángela ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación. Además, hay cosas que a mí no me gustan. Yo lo único que te voy a decir es ‘no al playback’”, deslizó Pérez en alguna oportunidad en clara referencia a que Lali no cantaba en sus shows.

A todo se suma que cuando Espósito admitió su separación del actor, las versiones de que los celos habían sido el causante de que la relación no funcionase, ahora toman sentido.

Pícara indirecta de Lali Espósito a Mariano Martínez

Fiel a su estilo directo y sin medias tintas, durante 2022 Lali Espósito pasó por Cortá por Lozano y habló de todo sin filtro.

Sin embargo, sorprendió a todos cuando lanzó una indirecta a su ex novio, Mariano Martínez, con quien no terminó en buenas condiciones. Mientras hablaban de cómo Lali manejaba las redes sociales, surgió un pícaro comentario.

"Hay gente que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", disparó entre carcajadas la entonces jurado de La Voz Argentina.

"¿Alguien que está tatuadito?", indagó la conductora de Cortá por Lozano compinche.

Rápidamente, Lali fingió no entenderla ni escucharla con histrionismo, aunque estaba claro que se refería a quien fuera su pareja hasta 2016, cuando se separaron en medio de un escándalo tras unas vacaciones juntos: "¿Cómo?".

"Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo", insistió Lozano, para descostillar de risa a Lali Espósito, quien con la mirada lo dijo todo.