A24 recargada: con figuras de primer nivel, así será la programación a partir del 2 de febrero
A24 presenta su programación renovada desde el lunes 2 de febrero, con incorporaciones clave y la meta de ser el canal líder en la información. Enterate.
31 ene 2026, 10:33
A24 se refuerza y estrena nueva programación a partir del 2 de febrero
A partir de este lunes 2 de febrero la señal de noticiasA24 renueva su compromiso con la información. Con el equipo periodístico más destacado del país, la señal ofrecerá una propuesta informativa con periodismo de calidad, investigación en profundidad, análisis político y cobertura en vivo con alcance nacional e internacional.
La franja matutina estará liderada nuevamente por Antonio Laje, quien continuará al frente del noticiero de la primera mañana desde las 06:00. Luego, a las 10:00, tomará la posta Luis Novaresio, con su estilo característico de análisis y entrevistas en profundidad a los protagonistas de la calle.
En el mediodía, el dúo compuesto por Marina Calabró y Facundo Pastor empezará su segundo año en la pantalla desde las 13:00. La gran novedad pasa por la incorporación de Horacio Cabak a la señal, de 14:30 a 16:00. Un movimiento que busca reforzar la grilla informativa y sumar una figura con experiencia y peso propio.
Por la tarde, Ignacio Ortelli se mantendrá en la grilla con su programa a las 16:00, seguido a las 17:00 por Pablo Rossi. Luego, Eduardo Feinmann volverá al frente del noticiero más completo del prime time de las señales de noticias, desde las 18:00, con los protagonistas del día y el análisis de los mejores periodistas de cada rubro.
A las 20:00, Rossi ofrecerá su estilo incisivo y una mirada crítica sobre la actualidad. Más tarde, a las 21:00, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, junto a Cecilia Boufflet, aportarán un análisis profundo de la coyuntura. A las 22:00 será el turno de Baby Etchecopar, con su estilo característico. Y a las 23:00 vuelve Sergio Lapegüe a encender las noches de las noticias; tendrá a su cargo el cierre de la intensa jornada informativa.
LA PROGRAMACIÓN DE A24 DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE FEBRERO
ANTONIO LAJE – OTRA MAÑANA (06:00 a 10:00)
LUIS NOVARESIO – BUEN DÍA A24 (10:00 a 13:00)
MARINA CALABRÓ y FACUNDO PASTOR – ARRANCA LA TARDE (13:00 a 14:30)
HORACIO CABAK – AGENDA 24 (14:30 a 16:00)
IGNACIO ORTELLI – HORA CRÍTICA (16:00 a 17:00)
PABLO ROSSI – H17 (17:00 a 18:00)
EDUARDO FEINMANN – EL NOTICIERO DE A24 (18:00 a 20:00)
PABLO ROSSI – H20 (20:00 a 21:00)
NICOLÁS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITTI – WIFI 24 (21:00 a 22:00)
BABY ETCHECOPAR – BASTA BABY (22:00 a 23:00)
SERGIO LAPEGÜE - NOCHE DE NOTICIAS (23:00 A 24:00)