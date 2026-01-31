A24.com

A24 recargada: con figuras de primer nivel, así será la programación a partir del 2 de febrero

A24 presenta su programación renovada desde el lunes 2 de febrero, con incorporaciones clave y la meta de ser el canal líder en la información. Enterate.

31 ene 2026, 10:33
A partir de este lunes 2 de febrero la señal de noticias A24 renueva su compromiso con la información. Con el equipo periodístico más destacado del país, la señal ofrecerá una propuesta informativa con periodismo de calidad, investigación en profundidad, análisis político y cobertura en vivo con alcance nacional e internacional.

La franja matutina estará liderada nuevamente por Antonio Laje, quien continuará al frente del noticiero de la primera mañana desde las 06:00. Luego, a las 10:00, tomará la posta Luis Novaresio, con su estilo característico de análisis y entrevistas en profundidad a los protagonistas de la calle.

Horacio Cabak
Horacio Cabak será el conductor de Agenda 24.

En el mediodía, el dúo compuesto por Marina Calabró y Facundo Pastor empezará su segundo año en la pantalla desde las 13:00. La gran novedad pasa por la incorporación de Horacio Cabak a la señal, de 14:30 a 16:00. Un movimiento que busca reforzar la grilla informativa y sumar una figura con experiencia y peso propio.

Nacho Ortelli, Baby Etchecopar, Marina Calabró y Facundo Pastor
Nacho Ortelli en Hora Crítica, Baby Etchecopar en Basta Baby, Marina Calabró y Facundo Pastor en Arranca la tarde.

Por la tarde, Ignacio Ortelli se mantendrá en la grilla con su programa a las 16:00, seguido a las 17:00 por Pablo Rossi. Luego, Eduardo Feinmann volverá al frente del noticiero más completo del prime time de las señales de noticias, desde las 18:00, con los protagonistas del día y el análisis de los mejores periodistas de cada rubro.

Nicolás Wiñazki Y Santiago Fioritti
Nicolás Wiñazki Y Santiago Fioritti en Wifi 24.

A las 20:00, Rossi ofrecerá su estilo incisivo y una mirada crítica sobre la actualidad. Más tarde, a las 21:00, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, junto a Cecilia Boufflet, aportarán un análisis profundo de la coyuntura. A las 22:00 será el turno de Baby Etchecopar, con su estilo característico. Y a las 23:00 vuelve Sergio Lapegüe a encender las noches de las noticias; tendrá a su cargo el cierre de la intensa jornada informativa.

Sergio Lapegüe 1
Sergio Lapegüe llega a A24 con Noche de Noticias.

LA PROGRAMACIÓN DE A24 DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE FEBRERO

ANTONIO LAJE – OTRA MAÑANA (06:00 a 10:00)

LUIS NOVARESIO – BUEN DÍA A24 (10:00 a 13:00)

MARINA CALABRÓ y FACUNDO PASTOR – ARRANCA LA TARDE (13:00 a 14:30)

HORACIO CABAK – AGENDA 24 (14:30 a 16:00)

IGNACIO ORTELLI – HORA CRÍTICA (16:00 a 17:00)

PABLO ROSSI – H17 (17:00 a 18:00)

EDUARDO FEINMANN – EL NOTICIERO DE A24 (18:00 a 20:00)

PABLO ROSSI – H20 (20:00 a 21:00)

NICOLÁS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITTI – WIFI 24 (21:00 a 22:00)

BABY ETCHECOPAR – BASTA BABY (22:00 a 23:00)

SERGIO LAPEGÜE - NOCHE DE NOTICIAS (23:00 A 24:00)

     

 

