Wanda Nara admitió lo peor sobre el video de su hijo en la moto de agua: "Yo..."

Sposato

Embed

"¿Esto era? ¡Yo subí el video! Qué ridículos, no saben de dónde inventar ya", volvió a defenderse la empresaria. Esta vez no negó ser ella, sino que le restó importancia al hecho, autoculpándose por algo que aseguró no considerar grave.

Tw de Wanda Nara

El problema, más allá de que la mediática haya admitido haber subido el video, fue lo ocurrido previamente. En un primer momento, la empresaria negó de manera rotunda cualquier vínculo con las imágenes y llegó incluso a jurar por su vida que no era su hijo quien aparecía a bordo de la moto de agua. Esa afirmación fue la que encendió la polémica, ya que luego quedó expuesta una clara contradicción entre sus primeras declaraciones y su postura posterior.

Qué había dicho Wanda Nara

Ante la repercusión que tomó en redes y medios un video en el que se veía a menores andando en una moto de agua —un tema que incluso habría llegado a la órbita de la Prefectura Naval Argentina—, Wanda Nara decidió salir a aclarar públicamente la situación. A través de un posteo en redes sociales, negó de manera tajante que se tratara de sus hijos.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) reaccionó con enojo frente a la versión que se instaló con fuerza y cuestionó duramente la difusión de información sin verificación previa, especialmente cuando involucra a menores. En ese sentido, reclamó mayor responsabilidad por parte de quienes amplificaron el contenido y no dudó en expresarse con un mensaje directo y sin filtros.

“No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Mi moto es verde y mis hijos solos jamás fueron en moto. Qué ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas. Ojalá aclaren sus mentiras, porque después se ofenden cuando no les doy notas”, escribió la mediática en su cuenta de X.