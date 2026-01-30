El alarmante presente de Guillermo Vilas a los 73 años: "No me dejan llamarlo..."

Clerc recordó que pese a la distancia que tenía con quien era su amigo, se comunicó con él para que le diera una mano con su presencia en un evento para recuadar fondos para el colegio de su hija y él le dijo que sí al instante.

"Necesitaba visibilidad para Las Lomas Oral, el colegio al que asistía mi hija. Todos los años está la noche solidaria donde se junta la mayor cantidad de plata para el colegio que es sin fines de lucro. La llamo a Guillermo y le explico todo. Le pregunto si vendría a una jornada solidaria y me dijo: ‘Sí, por supuesto, Batata’”, comentó emocionado.

"Vilas no solo fue, sino que se quedó. Para mí esa cosas borró todo, lo quiero, lo adoro, lo extraño mucho", remarcó Batata. Y contó con profundo dolor que en la actualidad no puede tener contacto con Vilas: "Es jodido porque Guille no está en su mejor final, no está en su mejor momento, lamentablemente no me dejan llamarlo, no me atienden loss teléfonos. Y la familia tiene que entender esto: Guillermo es parte de mi familia, viví toda mi vida con él", cerró.

Embed

En qué torneos participaron juntos Guillermo Vilas y Batata Clerc por la Argentina

Guillermo Vilas y José Luis Batata Clerc, dos destacados tenistas argentinos de los años 70 y 80, compartieron equipo en varios torneos clave de la Copa Davis representando a Argentina.

Participaron juntos en la histórica final contra Estados Unidos, donde ambos ganaron sus singles individuales (Clerc venció a Roscoe Tanner), aunque perdieron el dobles ante McEnroe-Fleming; esto llevó a Argentina a su primera final.

Jugaron en series contra Chile, incluyendo un dobles donde Vilas guió a Clerc para vencer a Cornejo y Fillol, resolviendo un punto clave en polvo de ladrillo.

También compartieron equipo en cuartos de final y otras instancias de los 80, pese a su conocida rivalidad. Se enfrentaron en head-to-head en eventos como Gstaad (1982) y Monte-Carlo (1982).