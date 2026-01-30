El alarmante presente de Guillermo Vilas a los 73 años: "No me dejan llamarlo..."
José Luis Batata Clerc dio detalles del momento que atraviesa el destacado ex tenista Guillermo Vilas y recordó el emotivo reencuentro que tuvieron tras años distanciados.
30 ene 2026, 11:45
Guillermo Vilas se encuentra sin duda en la nómina de los mejores tenistas del mundo de la historia y es considerado la máxima leyenda del tenis argentino. Luego de una extensa y exitosa carrera, con 62 títulos ganados, el deportista se retiró de la actitidad profesional en 1989.
En la actualidad, el destacado ex deportista tiene 73 años y en una nota con Leo Montero para Infobae, quien se refirió a Vilas fue José Luis Batata Clerc, con quien comparte la pasión del tenis, donde se destacaron durante años.
Batata comentó que durante muchos años estuvieron distanciados con Vilas pero un contacto que tuvieron por un tema muy especial lo cambió todo. "No nos hablamos durante un tiempo pero también fuimos muy buenos amigos", reconoció Clerc en la entrevista.
Cuando Montero le consultó por el último contacto que tuvo con su colega, ahí él se quebró al recordar su historia personal: “Yo no me hablaba con él, me vas a sacar lágrimas... Porque mi hija es hipoacúsica y no me hablaba con él y le pedí un día que por favor necesitábamos darle más nombre a Las Lomas Oral, el colegio donde va ella, que es extraordinaria y con una madre espléndida”, contó muy emocionado.
Clerc recordó que pese a la distancia que tenía con quien era su amigo, se comunicó con él para que le diera una mano con su presencia en un evento para recuadar fondos para el colegio de su hija y él le dijo que sí al instante.
"Necesitaba visibilidad para Las Lomas Oral, el colegio al que asistía mi hija. Todos los años está la noche solidaria donde se junta la mayor cantidad de plata para el colegio que es sin fines de lucro. La llamo a Guillermo y le explico todo. Le pregunto si vendría a una jornada solidaria y me dijo: ‘Sí, por supuesto, Batata’”, comentó emocionado.
"Vilas no solo fue, sino que se quedó. Para mí esa cosas borró todo, lo quiero, lo adoro, lo extraño mucho", remarcó Batata. Y contó con profundo dolor que en la actualidad no puede tener contacto con Vilas: "Es jodido porque Guille no está en su mejor final, no está en su mejor momento, lamentablemente no me dejan llamarlo, no me atienden loss teléfonos. Y la familia tiene que entender esto: Guillermo es parte de mi familia, viví toda mi vida con él", cerró.
En qué torneos participaron juntos Guillermo Vilas y Batata Clerc por la Argentina
Guillermo Vilas y José Luis Batata Clerc, dos destacados tenistas argentinos de los años 70 y 80, compartieron equipo en varios torneos clave de la Copa Davis representando a Argentina.
Participaron juntos en la histórica final contra Estados Unidos, donde ambos ganaron sus singles individuales (Clerc venció a Roscoe Tanner), aunque perdieron el dobles ante McEnroe-Fleming; esto llevó a Argentina a su primera final.
Jugaron en series contra Chile, incluyendo un dobles donde Vilas guió a Clerc para vencer a Cornejo y Fillol, resolviendo un punto clave en polvo de ladrillo.
También compartieron equipo en cuartos de final y otras instancias de los 80, pese a su conocida rivalidad. Se enfrentaron en head-to-head en eventos como Gstaad (1982) y Monte-Carlo (1982).