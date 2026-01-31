La sorpresiva confesión de Julieta Díaz sobre su amor con Luciano Castro y por qué la relación no funcionó

“Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera”, recordó. Y enseguida aclaró el motivo por el cual el vínculo no avanzó: "No hubo tanta onda. Quedamos amigos”. De esta manera, desactivó cualquier especulación y dejó en claro que se trató de una relación breve y sin conflictos, donde el galán ni siquiera llegó a tener tiempo de serle infiel.

Pese a las escenas cargadas de pasión que protagonizaban en la ficción de PolKa, la química no se trasladó a la vida real. Así lo resumió la propia actriz con una frase simple y contundente: “No hubo química”.

Con tono relajado y buscando cerrar el tema sin alimentar polémicas, Julieta Díaz concluyó destacando el buen vínculo que mantiene con su colega: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero. Nos llevamos muy bien”. Una declaración que, lejos de sumar escándalo, aportó claridad y serenidad a un recuerdo que volvió a escena en medio del ruido mediático.

Luego de semanas marcadas por rumores, versiones cruzadas y un fuerte revuelo mediático, finalmente se confirmó la ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, una de las parejas que más dio que hablar en el último tiempo. La noticia fue revelada al aire de Intrusos (América TV), donde Paula Varela aportó detalles clave sobre cómo y por qué se tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.

Según explicó la periodista, la determinación partió directamente de la actriz. “Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. Ella decidió dar un paso acostado. No pudo con lo mediático, fue lo que más le jodió”, lanzó la panelista, dejando en claro que el principal conflicto no estuvo puertas adentro, sino en todo lo que se generó alrededor del vínculo.

En ese sentido, Varela profundizó en los motivos que llevaron a Siciliani a correrse de la relación y aclaró que no fue una cuestión puntual de infidelidad. “Lo que me decía es, no es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, uno puede perdonar, no perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con toda esta cosa mediática”, explicó. Según relató, la actriz se sintió desbordada por la exposición y decidió priorizar su bienestar: “Ella se vio envuelta y dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’. Se quieren un montón”.

A pesar de la separación, la periodista destacó que el vínculo entre ambos quedó en muy buenos términos y que incluso hubo palabras de contención de parte de Siciliani hacia Castro. “De hecho, ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tenerla mejor siempre’”, contó, dando cuenta de una ruptura sin escándalos ni reproches públicos.

Otro de los puntos que generaba incertidumbre tenía que ver con los proyectos que compartían, en especial la casa que estaban construyendo en la Costa. Al respecto, la periodista fue clara: “Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco”, aclaró, descartando cualquier conflicto patrimonial.

Además, Varela marcó un detalle no menor en la cronología de la separación y señaló que el distanciamiento coincidió con una cuestión geográfica. “Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él queda en Mar del Plata”, explicó.

Para cerrar, la panelista aseguró que aún queda una charla pendiente entre ambos, que se dará en los próximos días. “Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse, dar un paso al costado por lo mediático. Lo quiere un montón. Seguirán siendo amigos. Va a estar ahí cuando él lo necesite”, concluyó, dejando en claro que, aunque el amor cambió de forma, el afecto sigue intacto.