La sorpresiva confesión de Julieta Díaz sobre su amor con Luciano Castro y por qué la relación no funcionó
En plena ola de repercusiones por el escándalo con Griselda Siciliani, Julieta Díaz se refirió a su breve historia amorosa con Luciano Castro, surgida durante las grabaciones de Valientes. Mirá.
31 ene 2026, 15:55
En pleno revuelo mediático por la escandalosa infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani lo que derivó en su actual separación, un viejo capítulo del pasado volvió a colarse en la agenda del espectáculo y puso nuevamente bajo los reflectores a Julieta Díaz. La actriz fue invitada al programa Puro Show (El Trece) y, aunque el foco inicial estuvo puesto en su presente profesional, terminó recordando el breve romance que tuvo con el ex Jugate conmigo y explicando, sin rodeos, por qué aquella historia no prosperó.
Díaz visitó el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez, donde habló sobre su actualidad laboral, los desafíos que atraviesa en la maternidad y el proyecto teatral que la tiene entusiasmada. Se trata de Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, bajo la dirección de Adrián Suar. En ese clima distendido, surgió inevitablemente el recuerdo de su vínculo con Luciano Castro, nacido en la época en la que compartían elenco en la exitosa tira Valientes.
La charla tomó otro color cuando Fernanda Iglesias lanzó una pregunta con guiño incluido: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?”. Ante esa introducción, la actriz intentó esquivar el terreno personal y fue tajante al marcar su postura: "Yo no hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás”.
Sin embargo, la insistencia llegó de la mano de Nancy Duré, quien fue directa al hueso: “Pero con Luciano tuviste un romance, vos lo contaste hace muchos años”. Frente a esa afirmación, Julieta optó por bajar la guardia y contar, con honestidad y sin dramatismos, cómo fue aquella experiencia sentimental.
“Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera”, recordó. Y enseguida aclaró el motivo por el cual el vínculo no avanzó: "No hubo tanta onda. Quedamos amigos”. De esta manera, desactivó cualquier especulación y dejó en claro que se trató de una relación breve y sin conflictos, donde el galán ni siquiera llegó a tener tiempo de serle infiel.
Pese a las escenas cargadas de pasión que protagonizaban en la ficción de PolKa, la química no se trasladó a la vida real. Así lo resumió la propia actriz con una frase simple y contundente: “No hubo química”.
Con tono relajado y buscando cerrar el tema sin alimentar polémicas, Julieta Díaz concluyó destacando el buen vínculo que mantiene con su colega: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero. Nos llevamos muy bien”. Una declaración que, lejos de sumar escándalo, aportó claridad y serenidad a un recuerdo que volvió a escena en medio del ruido mediático.
Cuáles son los dramáticos motivos por los cuales Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro
Luego de semanas marcadas por rumores, versiones cruzadas y un fuerte revuelo mediático, finalmente se confirmó la ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, una de las parejas que más dio que hablar en el último tiempo. La noticia fue revelada al aire de Intrusos (América TV), donde Paula Varela aportó detalles clave sobre cómo y por qué se tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.
Según explicó la periodista, la determinación partió directamente de la actriz. “Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. Ella decidió dar un paso acostado. No pudo con lo mediático, fue lo que más le jodió”, lanzó la panelista, dejando en claro que el principal conflicto no estuvo puertas adentro, sino en todo lo que se generó alrededor del vínculo.
En ese sentido, Varela profundizó en los motivos que llevaron a Siciliani a correrse de la relación y aclaró que no fue una cuestión puntual de infidelidad. “Lo que me decía es, no es el cuerno en sí, que eso se puede hablar en pareja, uno puede perdonar, no perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con toda esta cosa mediática”, explicó. Según relató, la actriz se sintió desbordada por la exposición y decidió priorizar su bienestar: “Ella se vio envuelta y dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’. Se quieren un montón”.
A pesar de la separación, la periodista destacó que el vínculo entre ambos quedó en muy buenos términos y que incluso hubo palabras de contención de parte de Siciliani hacia Castro. “De hecho, ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tenerla mejor siempre’”, contó, dando cuenta de una ruptura sin escándalos ni reproches públicos.
Otro de los puntos que generaba incertidumbre tenía que ver con los proyectos que compartían, en especial la casa que estaban construyendo en la Costa. Al respecto, la periodista fue clara: “Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco”, aclaró, descartando cualquier conflicto patrimonial.
Además, Varela marcó un detalle no menor en la cronología de la separación y señaló que el distanciamiento coincidió con una cuestión geográfica. “Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él queda en Mar del Plata”, explicó.
Para cerrar, la panelista aseguró que aún queda una charla pendiente entre ambos, que se dará en los próximos días. “Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse, dar un paso al costado por lo mediático. Lo quiere un montón. Seguirán siendo amigos. Va a estar ahí cuando él lo necesite”, concluyó, dejando en claro que, aunque el amor cambió de forma, el afecto sigue intacto.