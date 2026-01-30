Lejos de su hija y sus nietos: con quién pasó Susana Giménez su cumpleaños en Madrid

Susana Giménez 2

Durante la cena en Madrid, los hermanos Cella sorprendieron a Susana con un impactante ramo de flores, gesto que la emocionó y que no pasó desapercibido en las redes. Junto al video del festejo, la conductora escribió un breve pero afectuoso mensaje dirigido a sus seguidores: “Gracias a todos los que me escribieron. Los amooo”.

Así, lejos de los flashes habituales y del entorno familiar, Susana Giménez celebró sus 82 años de una manera distinta, pero coherente con su espíritu libre, rodeada de afectos de toda la vida y dejando en claro que, aun lejos de casa, sigue marcando su propio rumbo.

Cuál fue el real motivo del sorpresivo viaje a Madrid de Susana Giménez con su cumpleaños en el medio

Este jueves 29 de enero, Susana Giménez celebró sus 82 años de una manera muy distinta a la que suele acostumbrar al público. Lejos de los grandes festejos, las cámaras y las redes sociales, la diva decidió viajar a Madrid, España, apenas unas horas antes de su cumpleaños, acompañada por un grupo muy reducido de personas de extrema confianza. El viaje, que en un primer momento llamó la atención, no fue solo para soplar las velitas: detrás de la escapada hay dos objetivos muy concretos ligados a su bienestar físico y a su imagen.

La información fue revelada en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares y Daniel Ambrosino aportaron detalles exclusivos sobre la decisión de Susana de pasar esta fecha especial en Europa y el verdadero motivo que la llevó a elegir la capital española como destino.

"Susana está en Madrid y va a festejar ahí, será un festejo muy chiquito, con poca gente porque sus amigos de toda la vida están en Argentina", explicó Pallares al inicio del programa, dando cuenta del perfil bajo con el que la conductora decidió transitar su cumpleaños número 82.

En esa misma línea, Ambrosino sumó información sobre quiénes integran el pequeño círculo que viajó junto a la diva: "Viajó con un entorno muy chiquito para festejarlo. Incluso hasta el momento no subió nada a las redes", remarcó, destacando el hermetismo que rodeó la celebración.

El conductor también detalló cómo será el festejo íntimo que Susana compartirá en Madrid: "Tiene una comida de festejo. Hablé con Marley y no podía ir porque tenía un viaje a Miami para grabar Por el mundo", contó Pallares, dejando en claro que ni siquiera sus amigos más cercanos pudieron acompañarla en esta oportunidad.

Sin embargo, el cumpleaños fue apenas una parte del viaje. Según revelaron en el ciclo, la verdadera razón por la que Susana eligió Madrid sorprendió incluso a su entorno, ya que suele optar por destinos como Punta del Este, Miami o Buenos Aires. "Por otro lado me dicen el verdadero motivo por el que elige Madrid. Nos sorprendió a todos porque es Punta del Este, Miami o Buenos Aires", señaló Pallares.

Acto seguido, el periodista explicó que la diva aprovechará su estadía para continuar con un tratamiento médico: "Lo que me cuentan es que hace un tiempo se hizo un tratamiento en una de sus rodillas que le quedó fantástico porque cuando viajó a Turquía con Marley le costaba mucho caminar y dijo: quiero en la otra también".

Pero eso no es todo. Además de repetir el procedimiento en su rodilla, Susana Giménez también planea un retoque estético. "Se va a hacer ese tratamiento y además se va a hacer una especie de refresh facial. La frase fue 'quiero estrenar cara en el Mundial'. Quiere ir al Mundial 2026 con la cara del Mundial del 90", cerró Pallares, dejando en claro que la diva ya piensa en su presencia en la próxima Copa del Mundo, evento que Telefe tiene previsto cubrir y del que la diva sería una de las grandes figuras.