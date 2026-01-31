El devastador relato de Soledad Aquino sobre el entierro de su primer hijo con Marcelo Tinelli

Embed

Cuánto estuvieron en pareja Soledad Aquino y Marcelo Tinelli

El romance entre Soledad Aquino y Marcelo Tinelli marcó una etapa clave en la vida de ambos y quedó grabado en la historia del espectáculo argentino. Se conocieron cuando él daba sus primeros pasos en los medios y ella ya tenía una personalidad fuerte y sensible. La relación creció con intensidad, atravesada por proyectos compartidos y una vida que se iba construyendo en paralelo.

De esa historia de amor de 1986 hasta 1993 nacieron Micaela y Candelaria Tinelli, quienes se convirtieron en el vínculo eterno entre ambos, incluso después de la separación. Sin embargo, antes de la llegada de sus hijas, la pareja atravesó uno de los momentos más dolorosos de sus vidas: la pérdida de su primer hijo, Santiago. Esa tragedia dejó una marca profunda en la relación y en la historia personal de ambos.

Con el paso del tiempo, el amor de pareja se transformó, pero el lazo emocional nunca se rompió del todo. Aun separados, supieron acompañarse desde otro lugar, unidos por sus hijas, por el recuerdo de lo vivido y por una historia atravesada por el amor, la pérdida y el aprendizaje.