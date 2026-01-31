El devastador relato de Soledad Aquino sobre el entierro de su primer hijo con Marcelo Tinelli
A flor de piel y conmoviendo en cada una de sus palabras, Soledad Aquino recordó la muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli, el doloroso proceso que tuvieron que atravesar y cómo tuvo que actuar el conductor. Un testimonio estremecedor.

Soledad Aquino abrió su corazón y reveló detalles desconocidos y profundamente dolorosos que le tocó atravesar junto a Marcelo Tinelli tras el entierro de su primer hijo, Santiago, hace más de 40 años. El bebé murió a causa de un desplazamiento de placenta, en un episodio que los marcó para siempre y dejó una herida imposible de cerrar.
En su paso por el streaming No tan Pronto, conducido por Matías Vázquez, la ex de Marcelo se animó a hablar, como pocas veces, de este drámatico episodio que vivieron en pareja. Según relató tras la pérdida en su octavo mes de embarazo, el conductor fue quien tomó la difícil tarea de enterrar al bebé en el Cementerio de la Recoleta ya que ella estaba hospitalizada y en condiciones críticas de salud.
Aquino puso en palabras el impacto emocional que le provocó enfrentarse a una escena imposible de asimilar. El dolor fue tan profundo que su cuerpo no resistió la conmoción del instante: “Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé”.
En ese recuerdo, también apareció la imagen del empresairo atravesando el mismo abismo. Fue su propia madre quien le describió a Soledad el estado en el que se encontraba él, completamente quebrado por la pérdida. “ Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba ”, recordó, dejando en evidencia el lazo emocional que los unía en aquel momento y el dolor compartido.
Cuánto estuvieron en pareja Soledad Aquino y Marcelo Tinelli
El romance entre Soledad Aquino y Marcelo Tinelli marcó una etapa clave en la vida de ambos y quedó grabado en la historia del espectáculo argentino. Se conocieron cuando él daba sus primeros pasos en los medios y ella ya tenía una personalidad fuerte y sensible. La relación creció con intensidad, atravesada por proyectos compartidos y una vida que se iba construyendo en paralelo.
De esa historia de amor de 1986 hasta 1993 nacieron Micaela y Candelaria Tinelli, quienes se convirtieron en el vínculo eterno entre ambos, incluso después de la separación. Sin embargo, antes de la llegada de sus hijas, la pareja atravesó uno de los momentos más dolorosos de sus vidas: la pérdida de su primer hijo, Santiago. Esa tragedia dejó una marca profunda en la relación y en la historia personal de ambos.
Con el paso del tiempo, el amor de pareja se transformó, pero el lazo emocional nunca se rompió del todo. Aun separados, supieron acompañarse desde otro lugar, unidos por sus hijas, por el recuerdo de lo vivido y por una historia atravesada por el amor, la pérdida y el aprendizaje.