La sugestiva opinión de Mica Viciconte sobre la incorporación de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa
A días de sumarse a Ariel en su Salsa, Vicky Xipolitakis protagonizó un ida y vuelta con Mica Viciconte que sembró dudas sobre cómo será el vínculo entre ambas frente a cámara. Aquí, qué dijeron una de la otra.
31 ene 2026, 12:43
La salida de Vicky Xipolitakis de Cortá por Lozano después de cinco años no pasó inadvertida y ya empezó a generar ruido en los pasillos de Telefe. Fue la propia Vero Lozano quien confirmó esta semana que la mediática deja su histórico lugar en el panel para encarar un nuevo desafío televisivo: sumarse a Ariel en su Salsa, donde compartirá equipo con Mica Viciconte, una figura conocida por su carácter frontal y sin filtros.
Según pudo se comenta, el cambio de aire no habría sido tan sencillo para Xipolitakis. En Sálvese Quien Pueda (América TV), Martín Salwe aseguró que“Vicky está odiada, porque quería quedarse ahí”, dejando en claro que la decisión no habría sido del todo voluntaria. En la misma línea, Majo Martino reveló que habló directamente con la protagonista y contó: “Me dijo que están todos muy apenados por su salida”, dando a entender que su partida generó tristeza dentro del equipo que integró durante años.
Con este panorama, la notera del ciclo que conduce Sabrina Rojas -en reemplazo de Yanina Latorre, ausente por vacaciones- salió a buscar la palabra de las protagonistas para despejar —o confirmar— los rumores de tensión. Al cruzarse con Vicky Xipolitakis, fue directa y le preguntó por su futura convivencia laboral con Mica Viciconte, sobre quien circulan versiones de cierto malestar por su incorporación.
Lejos de alimentar el conflicto, la griega optó por un tono conciliador y respondió:“A Mica la vi y la conozco muy poco, pero por lo poco que la vi está todo bien. Yo vengo a trabajar con la mejor energía y respeto. Yo no tengo problema con nadie”. Fiel a su estilo, se mostró sonriente, positiva y dispuesta a empezar esta nueva etapa sin conflictos.
Sin embargo, del otro lado, las declaraciones de Mica Viciconte no terminaron de despejar las dudas. La panelista explicó cómo se enteró de la llegada de Vicky al programa y fue tajante: “Me enteré que se suma al panel cuando me hicieron una nota. Yo solo soy una empleada que trabaja esté quien esté. No tengo ningún problema”.
Ante la repregunta sobre cómo le caía la presencia de Xipolitakis, Viciconte mantuvo su postura y, sin vueltas, expresó: “No la conozco en el ámbito laboral porque nunca compartimos, pero no tengo problema”. Y para cerrar, intentó bajar el tono de los rumores:“Es mentira que estoy odiada con su llegada, para nada”.
Pese a los intentos de ambas por mostrarse cordiales, el tono medido y las respuestas cortantes de Viciconte dejaron una sensación difícil de ignorar. Mientras Vicky apuesta a la buena energía, las versiones de una posible interna comienzan a tomar fuerza y despiertan expectativa.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra al aire. ¿Lograrán mantener la armonía frente a cámara o la tensión terminará filtrándose con el correr de los programas? El tiempo —y la convivencia televisiva— tendrá la última palabra.
Cuál fue la picante frase de Mica Viciconte sobre la mala relación que mantuvo con Germán Martigtegui en MasterChef
Una vez más, Germán Martitegui quedó bajo la lupa mediática a raíz de sus filosas devoluciones en la actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Las críticas del reconocido chef hacia los participantes volvieron a generar debate y, en ese contexto, apareció una voz autorizada para aportar su experiencia personal: Mica Viciconte. La campeona de la edición 2021/2022 no dudó en recordar el tenso vínculo que mantuvo con el jurado durante su paso por el reality, donde logró consagrarse ganadora tras vencer a Tomás Fonzi en la gran final.
Lejos de esquivar el tema, la actual pareja de Fabián Cubero habló sin filtro y dejó en claro que su relación con Martitegui estuvo marcada por fuertes cruces. Sus declaraciones se dieron en medio de la discusión pública que por estas semanas atraviesa al programa, especialmente por el tono y la forma en la que el chef suele expresar sus devoluciones, algo que ya había generado malestar en participantes de la actual edición, como ocurrió con Eugenia Tobal tras la polémica devolución por su plato de arroz, episodio que derivó en su eliminación.
Invitada al streaming de reacción de MasterChef Celebrity, conducido por Grego Rosello y Nati Jota, Viciconte fue directa al recordar los momentos de mayor tensión con el jurado. “Con Martitegui tuve una pelea. Nos re puteamos porque, quizás, él me decía que una comida tenía mucho ajo y yo le decía que no”, relató sin vueltas, sorprendiendo a los conductores y a la audiencia.
Ante ese testimonio, Rosello intentó bajar el tono y salió en defensa del chef al plantear: “Pero… ¿vos entendés que él tiene más chances de tener razón, no?”. Sin embargo, la respuesta de Mica fue inmediata y categórica. “No, no tiene razón. Tenía razón yo”, lanzó, para luego profundizar en su postura con un argumento que, según ella, explica gran parte del conflicto. “El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí”, disparó.
Lejos de quedarse ahí, Viciconte redobló la apuesta y cuestionó el criterio del jurado a la hora de evaluar los platos. “Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar. Entonces, ya es un problema suyo si va a degustar y no le gusta el ajo”, sostuvo con firmeza.
Finalmente, la ex participante cerró su reflexión con una crítica más amplia al formato y a las exigencias del certamen. “Entonces, pongamos requerimientos considerando a cada uno de los chefs y lo que no les gusta, si no es imposible cocinar”, concluyó, dejando en claro que, a pesar del título obtenido, su paso por el reality no estuvo exento de conflictos y tensiones con uno de los jurados más temidos del programa.