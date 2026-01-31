La sugestiva opinión de Mica Viciconte sobre la incorporación de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa

Embed

Sin embargo, del otro lado, las declaraciones de Mica Viciconte no terminaron de despejar las dudas. La panelista explicó cómo se enteró de la llegada de Vicky al programa y fue tajante: “Me enteré que se suma al panel cuando me hicieron una nota. Yo solo soy una empleada que trabaja esté quien esté. No tengo ningún problema”.

Ante la repregunta sobre cómo le caía la presencia de Xipolitakis, Viciconte mantuvo su postura y, sin vueltas, expresó: “No la conozco en el ámbito laboral porque nunca compartimos, pero no tengo problema”. Y para cerrar, intentó bajar el tono de los rumores: “Es mentira que estoy odiada con su llegada, para nada”.

Pese a los intentos de ambas por mostrarse cordiales, el tono medido y las respuestas cortantes de Viciconte dejaron una sensación difícil de ignorar. Mientras Vicky apuesta a la buena energía, las versiones de una posible interna comienzan a tomar fuerza y despiertan expectativa.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra al aire. ¿Lograrán mantener la armonía frente a cámara o la tensión terminará filtrándose con el correr de los programas? El tiempo —y la convivencia televisiva— tendrá la última palabra.

Cuál fue la picante frase de Mica Viciconte sobre la mala relación que mantuvo con Germán Martigtegui en MasterChef

Una vez más, Germán Martitegui quedó bajo la lupa mediática a raíz de sus filosas devoluciones en la actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). Las críticas del reconocido chef hacia los participantes volvieron a generar debate y, en ese contexto, apareció una voz autorizada para aportar su experiencia personal: Mica Viciconte. La campeona de la edición 2021/2022 no dudó en recordar el tenso vínculo que mantuvo con el jurado durante su paso por el reality, donde logró consagrarse ganadora tras vencer a Tomás Fonzi en la gran final.

Lejos de esquivar el tema, la actual pareja de Fabián Cubero habló sin filtro y dejó en claro que su relación con Martitegui estuvo marcada por fuertes cruces. Sus declaraciones se dieron en medio de la discusión pública que por estas semanas atraviesa al programa, especialmente por el tono y la forma en la que el chef suele expresar sus devoluciones, algo que ya había generado malestar en participantes de la actual edición, como ocurrió con Eugenia Tobal tras la polémica devolución por su plato de arroz, episodio que derivó en su eliminación.

Invitada al streaming de reacción de MasterChef Celebrity, conducido por Grego Rosello y Nati Jota, Viciconte fue directa al recordar los momentos de mayor tensión con el jurado. “Con Martitegui tuve una pelea. Nos re puteamos porque, quizás, él me decía que una comida tenía mucho ajo y yo le decía que no”, relató sin vueltas, sorprendiendo a los conductores y a la audiencia.

Ante ese testimonio, Rosello intentó bajar el tono y salió en defensa del chef al plantear: “Pero… ¿vos entendés que él tiene más chances de tener razón, no?”. Sin embargo, la respuesta de Mica fue inmediata y categórica. “No, no tiene razón. Tenía razón yo”, lanzó, para luego profundizar en su postura con un argumento que, según ella, explica gran parte del conflicto. “El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí”, disparó.

Lejos de quedarse ahí, Viciconte redobló la apuesta y cuestionó el criterio del jurado a la hora de evaluar los platos. “Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar. Entonces, ya es un problema suyo si va a degustar y no le gusta el ajo”, sostuvo con firmeza.

Finalmente, la ex participante cerró su reflexión con una crítica más amplia al formato y a las exigencias del certamen. “Entonces, pongamos requerimientos considerando a cada uno de los chefs y lo que no les gusta, si no es imposible cocinar”, concluyó, dejando en claro que, a pesar del título obtenido, su paso por el reality no estuvo exento de conflictos y tensiones con uno de los jurados más temidos del programa.