Absolvieron a "La Hiena" Barrios en una causa por violencia de género

“Los jueces, que votaron en disidencia dos a uno, se basaron en que hay duda, y que para condenar necesitan tener certeza”, indicó la periodista Liliana Caruso.

Tras recordar que el tribunal le había dado un año y cuatro meses a La Hiena, Caruso señaló que, debido a la gran cantidad de denuncias cruzadas, nada pudo ser comprobado, e incluso expuso la polémica teoría de los magistrados.

“¿Saben por qué los jueces dijeron que no hubo violencia de género? Porque dijeron ‘Se conocieron por redes sociales, se vieron dos veces, en algún momento él la invitó a quedarse en su casa, e incluso estaba su hijo también, pero eso lo puede hacer alguien por gentileza o cortesía, pero no porque tenga una relación, y por eso no lo enmarcan en violencia de género”, cerró la panelista.

Cómo fue la denuncia por violencia de género contra "La Hiena" Barrios

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de febrero del año pasado, cuando un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) arribó al domicilio de Barrios, ubicado en la calle Galileo Galilei al 1.000 de la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense, luego de dos llamados recibidos en la línea de emergencias 911 que alertaban sobre un hecho de violencia de género.

El primer llamado fue del hijo de la víctima, un adolescente de 13 años que alertó que a su mamá le estaban pegando y que el agresor tenía un arma de fuego, y el otro lo hizo una vecina que bajó del colectivo y que, al pasar por la casa, llamó al 911 para avisar que dentro de la vivienda de Barrios se escuchaba a una mujer que pedía auxilio y gritaba “¡me vas a matar!”.

Ante la denuncia de la mujer, que afirmaba haber sido agredida y amenazada, Barrios fue aprehendido en un procedimiento donde se secuestraron en su vivienda dos plantas de marihuana pero no el arma mencionada por la denunciante.

De acuerdo con lo que luego contó la víctima a los profesionales que la asistieron, había conocido a Barrios el 28 de enero a través de la aplicación Badoo y pasó un par de días en su casa, donde el exboxeador había tomado Fernet y fumado marihuana “todo el día”, según los dichos de la denunciante, quien agregó que el acusado “fumaba faso, uno atrás del otro” y que recién se pudo levantar el 3 de febrero por la tarde.