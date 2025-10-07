Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación

Sin duda, uno de los grandes sueños de la gran mayoría de los participantes que ingresan a las diferentes ediciones de Gran Hermano (Telefe) es encontrar el amor, más allá de ganar fama y dinero en los medios.
El punto final con su expareja se dio en medio de escandalosas acusaciones que la sumieron en una depresión, pero ahora ella está nuevamente enamorada. Quién es la ex Gran Hermano que volvió a apostar al amor... y con un futbolista.
Y eso es justamente lo que ocurrió con Catalina Gorostidi, quien ingresó en la edición 2023/2024 del reality más famoso de la televisión argentina. No sólo logró la popularidad con la que soñaba la médica pediatra santafecina, sino que además el reality le dejó un amor que no terminó de la mejor manera.
Lo cierto es que el noviazgo con Joel Ojeda fue una relación completamente tóxica, incluso teñida de acusaciones de violencia por parte de él hacia ella. Es así que tras la separación Cata, quien en un principio fue la compinche de Furia en el reality y luego se convirtió en su feroz enemiga, se sumió en una profunda depresión sumada a sus evidentes problemas de alimentación.
Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo y tal parece que la exhermanita habría vuelta a enamorarse. El galán en cuestión se llama Germán Ferreyra.
Se trata de un futbolista salido del club Vélez Sarsfield, y tras su paso por Arsenal de Sarandí, actualmente está jugando en el Melbourne City F. C. de Australia, donde le está yendo muy bien dado que viene de conseguir el campeonato de la A-League con su equipo.
Y si bien por el momento se desconoce a ciencia cierta cómo es que se conocieron, lo cierto es que los chicos desde las redes sociales ya no ocultan la relación que iniciaron e intercambian públicamente tiernos mensajes de amor desde sus respectivas redes sociales.
Así, en una reciente publicación que hizo el futbolista el pasado 26 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram donde se lo ve cruzado de brazos luciendo la camiseta de su equipo australiano, junto al mensaje "estamos listos 25/26 #melbournecity", Catalina Gorostidi fue una de las primeras en comentar la publicación lanzando un tremendo piropo. “A mí me encantan los tatuajes en tu brazo”, escribió la ex Gran Hermano al tiempo que el futbolista de 31 años respondió de inmediato entablando un ida y vuelta amoroso: “A mí me gustas vos”.
Claro que eso no fue todo, porque él también dejó su huella en el muro de Cata, donde ella compartió en serie de postales suyas en diferentes etapas desde su ingreso al reality de Telefe. "El karma fui, soy y seré siempre yo", escribió la médica que actualmente no ejerce su profesión, frente a lo cual entre los más variados comentarios pueden verse los emojis de un corazón rojo y un carita con corazones en los ojos que le dejó el futbolista en señal de amor.
Y como no podía ser de otra manera, la ex GH no tardó en responderse en la misma sintonía, con cuatro emojis de caritas con corazones en los ojos y otro de un avión. ¿Será que en breve alguno de los dos viajará para encontrarse cara a cara y continuar así una relación que, al menos en la virtualidad de las redes sociales, parece consolidada?
La historia de amor entre Catalina Gorostidi y Joel Ojeda llegó a su fin a fines de diciembre de 2024, después de una relación intensa y marcada por los conflictos. Según contaron ambos, la convivencia se volvió insostenible debido a los celos mutuos, las discusiones constantes y el desgaste emocional que eso generó con el paso de los meses.
Catalina, siempre frontal, reconoció que el vínculo no fue fácil. “Soy muy celosa y bastante hinchapelotas”, admitió sin vueltas al hablar del tema. También contó que las peleas eran cada vez más frecuentes y que la relación había entrado en una dinámica desgastante. “La convivencia se hizo muy difícil, nos cansamos de discutir por todo”, expresó.
Por su parte, Joel fue quien tomó la decisión de separarse. Según explicó, llegó a un punto en el que sintió que la relación ya no daba para más. “Había muchas peleas y desacuerdos, se volvió una convivencia difícil, así que fue una decisión madura de ambos aceptar el fin”, aseguró.
El conflicto final ocurrió el 30 de diciembre, tras una fuerte discusión. Al día siguiente, Catalina pasó el 31 sola, mientras que Joel se quedó a dormir en la casa de su mejor amiga, algo que ella consideró un golpe bajo. “Me chicaneó con eso, y fue la gota que colmó el vaso”, contó la ex participante de Gran Hermano. Ese episodio terminó de confirmar que la separación era definitiva.
A pesar del dolor, ambos coincidieron en que no hubo infidelidades ni terceras personas involucradas. La ruptura, sostienen, fue consecuencia del desgaste y los celos que dominaron la relación. Si bien hubo un intento de reconciliación poco tiempo después, no prosperó.
Así, luego de unos cinco meses juntos, Catalina y Joel cerraron una historia que, aunque breve, estuvo llena de intensidad, emociones cruzadas y una convivencia que terminó pasándoles factura.