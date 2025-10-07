Fede Bal desconcertó a Yanina Latorre con una confesión impensada: "Un montón"

“Es, de verdad, el mejor momento de mi vida, y no soy mal tipo. Muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora todas saben quién soy”, le contó el hijo de Carmen Barbieri a la conductora.

Lejos de quedar allí la duda de Yanina, siguió: “Yo le pregunto: ‘¿No te enamorás?’ Y me pone: ‘Un poco sí, pero se me pasa rápido’”.

Qué dijo Fede Bal a Mirtha Legrand

En la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece), Fede Bal se animó a reflexionar sobre por qué sus relaciones amorosas suelen ser tan efímeras, en medio de un diálogo cargado de picardía con la histórica conductora Mirtha Legrand.

El tema generó ecos incluso fuera del programa. Evelyn Botto, ex pareja del actor, habló sobre su nuevo romance con la periodista cordobesa y se mostró indignada: “Dejen c... a la gente”.

Durante la conversación, Bal fue honesto sobre su forma de vincularse: “La gente se está vinculando de otra manera… yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando. Lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.

Mirtha, con su característico tono filoso, intervino: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejás? ¿Te desenamorás o cómo es la cosa?”

El actor explicó con total franqueza: ”Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.

Legrand no se conformó y continuó indagando sobre dónde radica la culpa cuando se enfría el amor: “Y vos te aburrís... ¿cómo se lo decís? ” A lo que Bal respondió: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo. Sólo (me comprometo) a serle sincero, yo soy servicio Mirtha”.

El actor también reflexionó sobre sus preferencias y la manera en que vive el romance: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas”.

El intercambio dejó al descubierto un costado más honesto y vulnerable de Bal, quien reconoció sus errores del pasado mientras se mostraba seguro y consciente de la forma en que transita sus relaciones actuales.