Fede Bal desconcertó a Yanina Latorre con una confesión impensada: "Un montón"

Fede Bal admitió que su vínculo con las mujeres es difícil de entender, ya que se enamora y desenamora con facilidad, lo que en ocasiones lo lleva a actuar de maneras que terminan lastimando a la persona que lo acompaña en ese momento.
Yanina Latorre se comunicó con Fede Bal luego de que volviera a tocarse en los medios su vínculo con las mujeres. La respuesta del actor a la conductora, dejó boquiabiertos a todos.
Desde la fiesta de los Premios Martín Fierro de Televisión —cuando fue captado por las cámaras besándose con la periodista Juli Roque, pese a que parecía mantener una relación con Evelyn Botto— este aspecto de su vida volvió a quedar en el centro de la escena.
Sin embargo, la historia no terminó ahí. Este sábado 4 de octubre, Fede volvió a referirse al tema en La Noche de Mirtha (eltrece), y más recientemente, lo retomó en una charla íntima con Yanina Latorre en SQP (América TV), donde profundizó sobre el dilema emocional que atraviesa desde hace años.
“'¿Me explicás cuántas relaciones sin compromiso tenés al mismo tiempo?, le pregunté'. 'Y me respondió: Un montón. Estoy muy suelto, haciéndome cargo de mis deseos, del sexo, de la sinceridad… y cuando sos así de sincero, se valora muchísimo'”.
“Es, de verdad, el mejor momento de mi vida, y no soy mal tipo. Muchas veces lastimé porque no podía controlarlo. Ahora todas saben quién soy”, le contó el hijo de Carmen Barbieri a la conductora.
Lejos de quedar allí la duda de Yanina, siguió: “Yo le pregunto: ‘¿No te enamorás?’ Y me pone: ‘Un poco sí, pero se me pasa rápido’”.
En la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece), Fede Bal se animó a reflexionar sobre por qué sus relaciones amorosas suelen ser tan efímeras, en medio de un diálogo cargado de picardía con la histórica conductora Mirtha Legrand.
El tema generó ecos incluso fuera del programa. Evelyn Botto, ex pareja del actor, habló sobre su nuevo romance con la periodista cordobesa y se mostró indignada: “Dejen c... a la gente”.
Durante la conversación, Bal fue honesto sobre su forma de vincularse: “La gente se está vinculando de otra manera… yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando. Lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.
Mirtha, con su característico tono filoso, intervino: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejás? ¿Te desenamorás o cómo es la cosa?”
El actor explicó con total franqueza: ”Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.
Legrand no se conformó y continuó indagando sobre dónde radica la culpa cuando se enfría el amor: “Y vos te aburrís... ¿cómo se lo decís? ” A lo que Bal respondió: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida. Por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo. Sólo (me comprometo) a serle sincero, yo soy servicio Mirtha”.
El actor también reflexionó sobre sus preferencias y la manera en que vive el romance: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas”.
El intercambio dejó al descubierto un costado más honesto y vulnerable de Bal, quien reconoció sus errores del pasado mientras se mostraba seguro y consciente de la forma en que transita sus relaciones actuales.